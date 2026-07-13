Σε πλήρη ετοιμότητα το Λασίθι: πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει Ηράκλειο και Λασίθι στην κατηγορία κινδύνου 4 για τις 14 Ιουλίου. Η Περιφέρεια Κρήτης κινητοποίησε προσωπικό και μέσα, ενώ επιβάλλονται απαγορεύσεις σε σειρά δασικών και παραθαλάσσιων περιοχών του νομού.

Επίπεδο κινδύνου και μέτρα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου εφαρμόζονται αυστηρές απαγορεύσεις που αφορούν δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Οι πολίτες καλούνται να τηρήσουν τα μέτρα και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει εστία φωτιάς.

Τι απαγορεύεται

Καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Κάθε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, ακόμη και για πολιτιστικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Κάπνισμα μελισσιών.

Θερμές εργασίες (συγκολλήσεις, χρήση τροχού κοπής).

Λειτουργία υπαίθριων ψησταριών.

Χρήση ιπτάμενων φαναριών ("sky lanterns").

Χρήση ειδών πυροτεχνίας.

Περιοχές με απαγορευμένη πρόσβαση στο Λασίθι

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ισχύουν περιορισμοί πρόσβασης σε συγκεκριμένα δάση και προστατευόμενες εκτάσεις. Οι περιοχές αυτές έχουν επιλεγεί λόγω της υψηλής πυκνότητας βλάστησης και του ιδιαίτερα ευάλωτου χαρακτήρα τους.

Δήμος / Περιοχή Δάση / Τοποθεσίες με περιορισμούς Άγιος Νικόλαος Αζιλακόδασος, δάσος Βαθύ Ιεράπετρα δάσος Θρυπτής, δάσος Σελάκανου Γενικό δάσος Καλού Χωριού και Μεσελέρων, κυπαρισσόδασος Κριτσάς, δάσος Κρούστα Σητεία φοινικόδασος Βάι (απαγόρευση κυκλοφορίας νυχτερινές ώρες 22:00–06:00)

Τοπικές συνέπειες και οδηγίες για τους κατοίκους

Οι περιορισμοί σε περιοχές του νομού έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ελεύθερη πρόσβαση σε δάση και παραθαλάσσιες ζώνες. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες σημαίνει:

Περιορισμένες δυνατότητες για υπαίθριες δραστηριότητες σε προστατευόμενες δασικές εκτάσεις.

Απαγόρευση εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα ή εστία φωτιάς.

Νυχτερινές περιορισμένες ώρες κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες ζώνες (π.χ. Βάι).

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αναφέρουν άμεσα τυχόν καπνό ή ύποπτη δραστηριότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των δασικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η συστηματική τήρηση των περιορισμών μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης και προστατεύει υποδομές και περιουσίες.

Η Περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή και θα ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση ή νέα έκτακτα μέτρα.