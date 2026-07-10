Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς το Κιλκίς — αυξημένη επαγρύπνηση για σήμερα

Ο Χάρτης Κινδύνου Πυρκαγιάς του υπουργείου σημειώνει την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς σε κατηγορία 3 για σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Οι τοπικές αρχές καλούν σε αυστηρή τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγή δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου.

Αυξημένος κίνδυνος στο νομό Κιλκίς

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς κατατάσσεται σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην κατηγορία 3 — πολύ υψηλός κίνδυνος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδίως σε δασικές και περιαστικές εκτάσεις της περιοχής.

Οι τοπικές υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής έχουν τεθεί σε επιφυλακή και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει εστία φωτιάς. Η τήρηση των οδηγιών είναι κρίσιμη για την προστασία κατοικιών, υποδομών και δασικού πλούτου.

«Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.»

Η προειδοποίηση αφορά όχι μόνο τα δάση αλλά και αγροτικές-περιαστικές περιοχές όπου υπάρχει ξηρή βλάστηση και υπολείμματα καλλιεργειών. Σε περίπτωση αύξησης της έντασης ανέμου ή μεταβολής των τοπικών συνθηκών, ο κίνδυνος εξάπλωσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.

Τι να αποφύγετε: καύση αγραπιδιών, χρήση γυμνής φλόγας, ρίψη αναμμένων τσιγάρων, εργασίες με μηχανήματα που δημιουργούν σπινθήρες.

καύση αγραπιδιών, χρήση γυμνής φλόγας, ρίψη αναμμένων τσιγάρων, εργασίες με μηχανήματα που δημιουργούν σπινθήρες. Τι να κάνετε: ενημερωθείτε από επίσημα κανάλια για τυχόν μέτρα, μετακινήσεις ή απαγορεύσεις, και παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής.

ενημερωθείτε από επίσημα κανάλια για τυχόν μέτρα, μετακινήσεις ή απαγορεύσεις, και παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής. Προετοιμασία κατοικιών: καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, ετοιμότητα για γρήγορη απομάκρυνση αν ζητηθεί.

Περιοχές με προειδοποίηση

Περιφέρεια / Π.Ε. Κατηγορία Κινδύνου Κιλκίς 3 (πολύ υψηλός) Θεσσαλονίκη (περιοχές) 3 (πολύ υψηλός) Σάμος, Ρόδος (νησιά) 3 (πολύ υψηλός)

Για τους κατοίκους του νομού, οι επιπτώσεις αφορούν την αυξημένη πιθανότητα απώλειας αγροτικών εκτάσεων, περιαστικής βλάστησης και ενδεχόμενες επιπλέον πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών. Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να λάβουν επιπλέον μέτρα προστασίας αποθηκευμένων ζωοτροφών και εγκαταστάσεων.

Η συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών είναι κρίσιμη: η έγκαιρη αναφορά καπνού ή μικρής εστίας στην Πυροσβεστική μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί φωτιά, οι πολίτες στο Κιλκίς καλούνται να καλούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον πανελλαδικό αριθμό ή τους τοπικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης και να ακολουθούν τις υποδείξεις για ασφαλή απομάκρυνση.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εκδώσουν περαιτέρω ενημερώσεις αν αλλάξουν οι μετεωρολογικές συνθήκες. Η τοπική κοινότητα οφείλει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με σοβαρότητα ώστε να αποφευχθούν καταστροφές και κίνδυνοι για ανθρώπινες ζωές.