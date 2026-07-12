Σε πορτοκαλί συναγερμό η Π.Ε. Κιλκίς την Δευτέρα — αυξημένη ετοιμότητα και περιορισμοί

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς τίθεται σε επίπεδο κινδύνου 4 για πυρκαγιές τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Ενισχύονται περιπολίες, τίθεται προσωπικό σε μερική επιφυλακή και ενεργοποιείται σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

Αυξημένη επιφυλακή στην Κιλκίς για πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος, «πορτοκαλί»). Η εξέλιξη αυτή ενεργοποιεί σειρά προληπτικών μέτρων από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις με στόχο την ταχεία ανίχνευση και αντιμετώπιση εστιών.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται ενίσχυση των εναέριων και επίγειων περιπολιών, καθώς και η θέση του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε μερική επιφυλακή. Παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την δυνατότητα επιβολής προληπτικών περιορισμών στην πρόσβαση και την παραμονή σε ευπαθείς περιοχές.

Ημερομηνία: Δευτέρα 13/7

Δευτέρα 13/7 Περιφερειακή Ενότητα: Κιλκίς (κίνδυνος 4)

Κιλκίς (κίνδυνος 4) Κύρια μέτρα: αυξημένες περιπολίες, μερική επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού, εφαρμογή σχεδίων Πολιτικής Προστασίας

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ενημερώσει Περιφέρεια και Δήμους ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή και να μπορούν να παρέμβουν άμεσα. Με δεδομένες τις συνθήκες, η δυνατότητα επιβολής προληπτικών περιορισμών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απαγορεύσεις κυκλοφορίας οχημάτων και περιορισμούς στην παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς εκτάσεις.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν εστία φωτιάς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο κάψιμο ξερών χόρτων ή υπολειμμάτων, στη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης) και στη χρήση υπαίθριων ψησταριών. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγρών είναι απαγορευμένη.

Περιφερειακή Ενότητα Κατηγορία Κινδύνου Θεσσαλονίκη 4 Κιλκίς 4

Σε πρακτικό επίπεδο, οι κάτοικοι της Π.Ε. Κιλκίς πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα: να ασφαλίσουν αυλές και αγροτικές εγκαταστάσεις από εύφλεκτα υλικά, να έχουν σε επιφυλακή τον εξοπλισμό πυρόσβεσης μικρής κλίμακας, να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες σε περίπτωση καπνού ή φλόγας και να συμμορφώνονται με ενδεχόμενες αποφάσεις τοπικής διοίκησης για περιορισμούς πρόσβασης σε δασικές περιοχές.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η προληπτική συμπεριφορά των πολιτών αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στην πιθανότητα ταχείας ανάπτυξης πυρκαγιών υπό τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.