Σε τελική φάση τα αντιπλημμυρικά έργα στον Έβρο — προτεραιότητα η ανάσχεση των καταστροφών

Αυτοψία του ΓΓ Δασών έδειξε πρόοδο στα υδρονομικά και αντιδιαβρωτικά έργα στους δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, με στόχο την προστασία του δασικού οικοσυστήματος μετά τις πυρκαγιές του 2023.

Προστασία εδαφών και κοινοτήτων μετά τις πυρκαγιές

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται σειρά έργων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στον Έβρο, που υλοποιούνται για την αποκατάσταση και θωράκιση περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023. Η αυτοψία που πραγματοποίησαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέγραψε την πρόοδο στις παρεμβάσεις στους δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, καθώς και σε παραθαλάσσιες και ορεινές ζώνες του νομού.

Στο πλαίσιο των εργασιών εκτελούνται έργα που στοχεύουν στην ανάσχεση της διάβρωσης, στην προστασία των υδατορεμάτων και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η βλάστηση καταστράφηκε από τη φωτιά. Οι παρεμβάσεις συνδυάζονται με δράσεις φυσικής αναγέννησης, ώστε να ενισχυθεί η αντοχή του δάσους μακροπρόθεσμα.

«Τα υδρονομικά, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της Δαδιάς αποτέλεσαν κορυφαία δέσμευση του Πρωθυπουργού».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα έργα εκτελέστηκαν σε συνεργασία με το υπερταμείο και τις τοπικές δασικές υπηρεσίες. Η Διεύθυνση Δασών Έβρου και τα Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου αναφέρονται ως κύριοι φορείς υλοποίησης και εποπτείας.

Περιοχές παρέμβασης: Δίκελλα, Μεσημβρία, Μάκρη και περιοχές προς τον κεντρικό Έβρο.

Δίκελλα, Μεσημβρία, Μάκρη και περιοχές προς τον κεντρικό Έβρο. Στόχοι: μείωση διάβρωσης, αντιπλημμυρική προστασία, ενίσχυση φυσικής αναγέννησης.

μείωση διάβρωσης, αντιπλημμυρική προστασία, ενίσχυση φυσικής αναγέννησης. Συνέργειες: συνεργασία Δασικής Υπηρεσίας με ΥΠΠΕΝ και Υπουργείο Πολιτισμού σε συγκεκριμένα σημεία (π.χ. Σαμοθράκη).

Σαμοθράκη: συνδυασμός περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παρέμβαση στη Σαμοθράκη, όπου παράλληλα με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε αρχαιολογικό χώρο, έχουν υλοποιηθεί ζώνες αντιπυρικής προστασίας και παρεμβάσεις μέσω προγράμματος που στοχεύει στη μείωση της εύφλεκτης ύλης. Η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίστηκε σημαντική για την προστασία τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος του νησιού.

Στοιχείο Περιγραφή Φορείς Διεύθυνση Δασών Έβρου, Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, ΥΠΕΝ, Υπερταμείο Περιοχές Παραθαλάσσιες και ορεινές ζώνες του βόρειου Έβρου, Σαμοθράκη Κύριοι στόχοι Αντιδιαβρωτικά, υδρονομικά, αντιπλημμυρικά έργα και αντιπυρικές ζώνες

Για τους κατοίκους της περιοχής, τα έργα αυτά σημαίνουν άμεση βελτίωση στην προστασία των γεωργικών γαιών, των υποδομών και των οικισμών από έντονα και απρόβλεπτα υδρολογικά φαινόμενα. Η ανάσχεση της διάβρωσης προστατεύει παράλληλα μικρές τοπικές οικονομίες που στηρίζονται στην αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό.

Παρά την πρόοδο, η πλήρης αποκατάσταση του οικοσυστήματος απαιτεί χρόνο και συνεχείς παρεμβάσεις υποστήριξης: παρακολούθηση των νερών, εργασίες συντήρησης των κατασκευών και συνέχιση της αναδάσωσης. Οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται να διασφαλίσουν τη συντήρηση των έργων και την εμπλοκή των κοινοτήτων στον σχεδιασμό των επόμενων σταδίων.

Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ανθεκτικότητα του Έβρου σε μελλοντικά φυσικά φαινόμενα και θα καθορίσει την ικανότητα ανάκαμψης του δασικού και παραγωγικού τοπίου της περιοχής.