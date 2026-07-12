Σε τροχιά υλοποίησης ο ποδηλατόδρομος Μεσσήνη–Μπούκα μήκους 3,5 χλμ.

Αυτοψία στην 6η Επαρχιακή Οδό για την προώθηση της μελέτης του ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου μήκους 3.500 μέτρων. Στο επίκεντρο γεωμετρία, κυκλοφορία και τεχνικά ζητήματα με στόχο ασφαλή σύνδεση της πόλης με την παραλία Μπούκα (Αγ. Κωνσταντίνος).

Αυτοψία και επόμενα βήματα για τη σύνδεση της Μεσσήνης με την παραλία

Σημαντική εξέλιξη για τη βελτίωση των τοπικών μετακινήσεων σημειώθηκε με την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην 6η Επαρχιακή Οδό, στο τμήμα μεταξύ Μεσσήνης και Μπούκας (Αγ. Κωνσταντίνος). Η επίσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων, επικεντρώθηκε στην προώθηση της μελέτης για την κατασκευή ποδηλατόδρομου–πεζόδρομου συνολικού μήκους 3.500 μέτρων.

Κατά την αυτοψία αξιολογήθηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, οι υπάρχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, καθώς και τεχνικά σημεία που απαιτούν ειδική αντιμετώπιση. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ασφαλούς υποδομής που θα εξυπηρετεί τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται.

Στην αυτοψία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας.

Ελέγχθηκαν κυρίως θέματα ασφάλειας, χωροθέτησης και ενσωμάτωσης του ποδηλατόδρομου στα όρια της υπάρχουσας ασφάλτινης οδού.

Δόθηκε έμφαση στη λειτουργικότητα για πεζούς και ποδηλάτες, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και προσβασιμότητα.

Συγκεκριμένα, στην αυτοψία παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ Αναστάσιος Σαρδέλης, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Μεσσήνης Παναγιώτης Καρνούσκος, ο μελετητής του έργου καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της Αναπτυξιακής. Η παρουσία των φορέων καταδεικνύει την κοινή βούληση για την προώθηση της διαδικασίας ωρίμανσης της μελέτης και των απαιτούμενων τεχνικών λύσεων.

Ζήτημα Αντικείμενο εξέτασης Γεωμετρία Πλάτος οδοστρώματος, κλίσεις, δυνατότητα οριοθέτησης διαδρόμου Κυκλοφορία Ροές χειμώνα–καλοκαίρι, συνθήκες ασφάλειας Τεχνικά Επιχωματώσεις, οχετοί, σημεία με ιδιαίτερες απαιτήσεις

Το υπό μελέτη έργο θα αναπτυχθεί κατά μήκος της υφιστάμενης Επαρχιακής Οδού και προβλέπεται να κατασκευαστεί εντός των ορίων της ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας, με αφετηρία το νότιο όριο του σχεδίου πόλης της Μεσσήνης και τέρμα στην παραλία Μπούκα (Αγ. Κωνσταντίνος). Η πρόταση αποβλέπει στη βελτίωση της τοπικής κινητικότητας και στην ενίσχυση της εναλλακτικής μετακίνησης, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν ποδήλατο ή μετακινούνται πεζοί προς την παραλιακή ζώνη.

Για τους κατοίκους της περιοχής, ένα έργο τέτοιου χαρακτήρα συνεπάγεται πρακτικά οφέλη:

Ασφαλέστερη πρόσβαση στην παραλία για πεζούς και ποδηλάτες.

Μείωση της συγκρούσης πεζών–οχημάτων σε ώρες αιχμής, κυρίως το καλοκαίρι.

Ενίσχυση της τοπικής αναψυχής και δυνατότητα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης μήκους.

Επόμενο στάδιο είναι η περαιτέρω επεξεργασία της μελέτης με βάση τα ευρήματα της αυτοψίας, ώστε να προσδιοριστούν οι τεχνικές λύσεις, οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και ο χρονοπρογραμματισμός του έργου. Οι τοπικές αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν τη συνεργασία για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και την ωρίμανση του έργου προς δημοπράτηση.

Η υλοποίηση του ποδηλατόδρομου–πεζόδρομου αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση βιώσιμων και ασφαλών μετακινήσεων στην περιοχή της Μεσσήνης και αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων και στην ελκυστικότητα της παραλιακής ζώνης.