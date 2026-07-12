Σφοδική εκτροπή οχήματος στη στροφή του Belvedere: τρία τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον δρόμο Χερσόνησος–Ηράκλειο, στη στροφή του Belvedere. Όχημα ανατράπηκε και κατέστρεψε τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τους τρεις επιβαίνοντες σε καλή κατάσταση.

Συνέβη το πρωί της Κυριακής στη γνωστή στροφή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 12/7 στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Χερσόνησο με το Ηράκλειο, στο ύψος της στροφής του Belvedere. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος στη στροφή και το όχημα εκτέλεσε ξέφρενη πορεία στον παράδρομο.

Η σύγκρουση ήταν βίαιη: το όχημα ανατράπηκε και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, ενώ τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και διερχόμενοι οδηγοί καθώς και περαστικοί έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Φωτογραφίες από το περιστατικό αποτυπώνουν την έκταση των ζημιών (φωτ.: Μάριος Χαλκιαδάκης).

Αντιμετώπιση και κατάσταση τραυματιών

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τους τρεις επιβαίνοντες του ανατραπέντος οχήματος και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Κατά τις αναφορές, οι τραυματίες νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση. Πληροφορίες για άλλους τραυματισμούς δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Το συμβάν σημειώνεται σε κομβικό σημείο της τοπικής κυκλοφορίας, κοντά σε δημοφιλή τουριστική ζώνη. Η καταστροφή σταθμευμένων οχημάτων και η μερική απόφραξη του δρόμου ενδέχεται να προκαλέσουν κυκλοφοριακά προβλήματα και ιδιαίτερη προσοχή από οδηγούς που κινούνται στην περιοχή.

Τοποθεσία: στροφή Belvedere, δρόμος Χερσόνησος–Ηράκλειο.

στροφή Belvedere, δρόμος Χερσόνησος–Ηράκλειο. Ζημιές: τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ σοβαρά κατεστραμμένα, ένα όχημα ανατράπηκε.

τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ σοβαρά κατεστραμμένα, ένα όχημα ανατράπηκε. Τραυματίες: τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση.

Οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού συνιστώνται τα εξής:

Αποφύγετε τη διέλευση από το σημείο αν δεν είναι αναγκαίο, μέχρι να καθαριστεί ο δρόμος.

Σε περίπτωση στάθμευσης κοντά σε στροφές, επιλέξτε πιο ασφαλείς θέσεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόσκρουσης από διερχόμενα οχήματα.

Αν βρεθείτε σε παρόμοιο περιστατικό, καλέστε άμεσα ΕΚΑΒ και Αστυνομία και παρέχετε βοήθεια με ασφάλεια.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 12/7 (Κυριακή) Τοποθεσία Στροφή Belvedere, δρόμος Χερσόνησος–Ηράκλειο Εμπλεκόμενα 1 ανατραπέν όχημα, ≥3 σταθμευμένα ΙΧ κατεστραμμένα Τραυματίες 3 επιβαίνοντες, μεταφέρθηκαν με ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην απώλεια του ελέγχου του οχήματος. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία σχετικά με τα αίτια του συμβάντος ή την κατάσταση των τραυματιών θα δημοσιοποιηθεί μετά από επίσημες ανακοινώσεις.