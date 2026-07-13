Σητεία: στην ειλημμένη ατζέντα του ΕΣΔΑΚ η νέα Μονάδα Ανακύκλωσης

Η Μονάδα της Σητείας κατέχει θέση στον σχεδιασμό του ΕΣΔΑΚ για ένταξη σε πρόταση χρηματοδότησης νέων Μονάδων Ανακύκλωσης με προϋπολογισμό <strong>480.000.000 ευρώ</strong>, ενώ η υποβολή και ένταξη προβλέπεται έως τον Απρίλιο του <strong>2027</strong>.

Έργα διαχείρισης αποβλήτων με ισχυρό χρηματοδοτικό πλαίσιο

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου συνάντηση εργασίας όπου ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συμμετείχε μαζί με τους 14 προέδρους των ΦΟΔΣΑ και υπηρεσιακούς παράγοντες. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα δεδομένα της πρόσκλησης για νέες Μονάδες Ανακύκλωσης, με προϋπολογισμό συνολικά 480.000.000 ευρώ, και ο οδικός χάρτης των επόμενων ενεργειών από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται, η Μονάδα της Σητείας συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις μονάδες που επιδιώκεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για αντίστοιχες Μονάδες σε Ηράκλειο, Χερσόνησο και Αμάρι, με στόχο την υποβολή και την ένταξη των έργων έως τον Απρίλιο του 2027.

«στόχος είναι να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι αντίστοιχες Μονάδες του Ηρακλείου, η αντίστοιχη Μονάδα της Σητείας, της Χερσονήσου και του Αμαρίου»

Η παρουσίαση από τον Νίκο Μαμαλούγκα, Διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων, επικεντρώθηκε στα στοιχεία της πρόσκλησης και στον χάρτη ενεργειών. Για την τοπική κοινωνία της Σητείας, η ένταξη μπορεί να σημαίνει μετασχηματισμό της υφιστάμενης υποδομής στη Μονάδα σε καθεστώς που θα ενισχύει την ανακύκλωση και την προεπεξεργασία, με συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία της διαχείρισης αποβλήτων.

Χρηματοδότηση: συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης 480.000.000 € .

συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης . Χρονοδιάγραμμα: υποβολή και ένταξη έργων μέχρι Απρίλιο 2027 .

υποβολή και ένταξη έργων μέχρι Απρίλιο . Τοπική εμβέλεια: Μονάδα Σητείας ανάμεσα στα έργα προτεραιότητας του ΕΣΔΑΚ.

Η προοπτική ένταξης της Μονάδας της Σητείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θέτει ερωτήματα για τα επόμενα βήματα: ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργων επί του εδάφους, ποιες μελέτες συμπληρωματικές απαιτούνται και πώς θα οργανωθεί η μετάβαση στη λειτουργία της νέας μονάδας χωρίς διαταραχή της τοπικής εξυπηρέτησης απορριμμάτων.

Περιοχή Κατάσταση στο σχέδιο Ηράκλειο Μονάδα μετεξέλιξη σε Μονάδα Επεξεργασίας/Ανάκτησης Σητεία Προτεινόμενη ένταξη ως Μονάδα Ανακύκλωσης Χερσόνησος Επανένταξη ως έργο Αμάρι Σε εξέλιξη μελέτη μετατροπής

Για τους κατοίκους και τους φορείς της Σητείας, η εξέλιξη αυτή προσφέρει δυνατότητα βελτίωσης της τοπικής διαχείρισης αποβλήτων και αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης. Ταυτόχρονα, απαιτείται στενή παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης, διαφάνεια στη διαχείριση των μελετών και ενημέρωση για την πιθανή επίδραση σε κόστη, τοπικές θέσεις εργασίας και λειτουργία του χώρου υποδοχής αποβλήτων.

Η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των υποβολών στο πλαίσιο της πρόσκλησης και την υλοποίηση του οδικού χάρτη που παρουσίασε η αρμόδια υπηρεσία. Οι φορείς της Σητείας καλούνται να παραμείνουν σε επαφή με τον ΕΣΔΑΚ και την αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση των πολιτών και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.