Σητεία: Το φωνητικό σύνολο «Θαλήτας» δίνει συναυλία στην Αγία Αικατερίνη

Το τετράφωνο σύνολο «Θαλήτας» παρουσιάζει πρόγραμμα α cappella στην προαύλια αυλή της Αγίας Αικατερίνης στη Σητεία — είσοδος ελεύθερη, διάρκεια περίπου μία ώρα.

Φωνητική παράσταση στην προαύλια αυλή της Αγίας Αικατερίνης

Το Φωνητικό Σύνολο Θαλήτας, σχηματισμένο από εξαιρετικούς τοπικούς και περιφερειακούς φωνητικούς συντελεστές, θα παρουσιάσει στην Σητεία πρόγραμμα ασυνόδευτης χορωδιακής μουσικής (a cappella) που εκτείνεται από την εποχή της Αναγέννησης έως τη σύγχρονη δημιουργία. Η εκδήλωση προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 20:30 και θα λάβει χώρα στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές θρησκευτικού και κοσμικού χαρακτήρα, με στόχο την ανάδειξη τόσο κλασικών συνθετών της Αναγέννησης όσο και σύγχρονων ποικίλων μουσικών εκφράσεων. Η διάρκεια της παράστασης υπολογίζεται σε περίπου μια ώρα, δίνοντας στο ακροατήριο μια συμπυκνωμένη εμπειρία πολύφωνης χορωδιακής μουσικής.

Το σύνολο διευθύνει ο μαέστρος Ιωάννης Πρωτόπαπας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν τραγουδιστές ανά φωνητική κατηγορία, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους στο ρεπερτόριο της πολυφωνίας. Η δημόσια πρόσκληση επισημαίνει την πρόσβαση στο κοινό χωρίς οικονομικό εμπόδιο.

«Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.»

Η συναυλία αποτελεί ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σητείας να απολαύσουν ζωντανή χορωδιακή μουσική σε έναν καθιερωμένο δημόσιο χώρο. Η επιλογή του προαυλίου της Αγίας Αικατερίνης συμβάλλει στην επαφή του κοινού με την πολιτιστική κληρονομιά και στην αξιοποίηση δημοσίων χώρων για μουσικές εκδηλώσεις.

Είδος: ασυνόδευτη χορωδιακή μουσική (a cappella)

Ημερομηνία/Ώρα: Τετάρτη 8 Ιουλίου, 20:30

Διάρκεια: περίπου 1 ώρα

Είσοδος: ελεύθερη

Για τους κατοίκους της Σητείας, η βραδιά προσφέρει μια προσιτή πολιτιστική έξοδο και δυνατότητα γνωριμίας με την πολυφωνική τέχνη. Παράλληλα, η παρουσίαση έργων από διαφορετικές εποχές μπορεί να λειτουργήσει εκπαιδευτικά για νεότερους ακροατές και για σχολικές ομάδες που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τη χορωδιακή παράδοση.

Φωνητική Ομάδα Μέλη Σοπράνο Λίλυ Δάκα, Αικατερίνη Ζερβού, Αριάδνη Πρατικάκη Άλτο Κατερίνα Καμαρίτη, Ζωή Λέκκα, Ιωάννα Φιωτάκη Τενόροι Μπάμπης Αυγενάκης, Σπύρος Λυμπέρης, Αλέξανδρος Πρατικάκης Μπάσοι Απόστολος Πετράκης, Μιχάλης Ταμπακάκης, Ιάκωβος Τριχάκης

Η τοπική κοινότητα ενθαρρύνεται να παρακολουθήσει την εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο πολιτιστικών πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην πόλη κατά τη θερινή περίοδο. Η πρόσβαση χωρίς εισιτήριο διευκολύνει τη συμμετοχή οικογενειών, ηλικιωμένων και νέων, ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση της πολιτιστικής ζωής στη Σητεία.