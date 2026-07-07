Σκάλα: Πυρκαγιά στη Σκάλα Ερεσού Λέσβου τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σκάλα Ερεσού Λέσβου. Χωρίς απειλή για οικισμούς, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Σκάλα Ερεσού – Τι ισχύει για τη Λακωνία

Σε εξέλιξη αλλά υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση Περιστεριά, στη Σκάλα Ερεσού της Λέσβου. Η εστία καίει αστιβιές και θαμνώδη έκταση σε βοσκότοπο, χωρίς –μέχρι στιγμής– να απειλεί κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δημοσιεύθηκε από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Για τους αναγνώστες μας στη Λακωνία, είναι κρίσιμο να υπογραμμιστεί ότι το συμβάν αφορά τη Σκάλα Ερεσού στο νησί της Λέσβου και δεν σχετίζεται με τη Σκάλα Λακωνίας. Η συνωνυμία συχνά προκαλεί σύγχυση σε περιόδους έντονης πυρικής δραστηριότητας. Το σημερινό περιστατικό έχει αμιγώς νησιωτικό χαρακτήρα και δεν εγείρει επιχειρησιακά ζητήματα για τη δική μας περιοχή.

Δυνάμεις και επιχειρήσεις κατάσβεσης

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση και συντονισμένη. Στο πεδίο ενεργούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, υποστηριζόμενοι από 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ στο έργο συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράμετρος Στοιχεία Τοποθεσία Θέση Περιστεριά, Σκάλα Ερεσού (Λέσβος) Κατάσταση Υπό μερικό έλεγχο Επίγειες δυνάμεις 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ομάδα 12ης ΕΜΟΔΕ Εναέρια μέσα 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα Συνδρομή Εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ Κίνδυνος οικισμών Δεν αναφέρεται απειλή

Η σημερινή επιχειρησιακή εικόνα επιβεβαιώνει ότι, παρά το δύσβατο ανάγλυφο, τα μέτωπα περιορίστηκαν έγκαιρα, με συνδυασμό επίγειων και εναέριων ρίψεων πριν ενισχυθούν οι απογευματινοί άνεμοι. Η στοχευμένη χρήση ελικοπτέρων επέτρεψε τη γρήγορη πτώση της έντασης στα κρίσιμα σημεία της χαμηλής βλάστησης.

Επίσημη ενημέρωση και πλαίσιο κινδύνου

Το Πυροσβεστικό Σώμα γνωστοποίησε την κινητοποίηση μέσω ανάρτησης, όπου επισημαίνονται οι δυνάμεις και τα μέσα που διατέθηκαν:

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλα Ερεσού Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.»

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Λέσβος είχε για σήμερα ένδειξη κατηγορίας 3 (υψηλή). Η διαβάθμιση αυτή τεκμηριώνει την ταχεία ενεργοποίηση των δυνάμεων και την προληπτική εναέρια υποστήριξη, έως ότου οριοθετηθούν οι εστίες.

Τι σημαίνει για τη Σκάλα Λακωνίας

Η εξέλιξη στο νησί δεν επηρεάζει επιχειρησιακά τη Λακωνία. Ωστόσο, η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για όλη τη χώρα ως προς την πρόληψη αγροτοδασικών πυρκαγιών. Η τοπική εμπειρία δείχνει ότι οι εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και θαμνώνες, όπως και οι βοσκότοποι, μπορούν να αναζωπυρωθούν γρήγορα σε συνθήκες θέρους, με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Η έγκαιρη ειδοποίηση και η πειθαρχία στα μέτρα απαγόρευσης καύσης υπολειμμάτων φυτών, όπου ισχύουν, παραμένουν κρίσιμες παράμετροι περιορισμού κινδύνου.

Για τους κατοίκους και επαγγελματίες της Σκάλας Λακωνίας, η είδηση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η άμεση αναγγελία νέου καπνού, η πρόσβαση σε σημεία υδροληψίας για πυροσβεστικά οχήματα και η καθαριότητα οικοπέδων εντός και πέριξ οικισμών διευκολύνουν την πρώτη απόκριση των αρχών. Η τυπική συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων στην υπόθεση της Λέσβου αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής συνεργασίας σε κάθε δήμο.

Η εικόνα σήμερα και τα επόμενα βήματα

Με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα έως τώρα, το μέτωπο στη Σκάλα Ερεσού παραμένει σε ελεγχόμενη κατάσταση, με επίβλεψη για τυχόν αναζωπυρώσεις. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο απαιτείται, μέχρι την πλήρη κατάσβεση και την ασφάλιση της περιμέτρου. Σε κάθε περίπτωση, δεν προκύπτει αναστάτωση για μετακινήσεις ή διαθεσιμότητα υπηρεσιών στη δική μας περιοχή.

Το περιστατικό αφορά τη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, όχι τη Σκάλα Λακωνίας .

στη Λέσβο, όχι τη . Η πυρκαγιά είναι υπό μερικό έλεγχο και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων.

Θα παρακολουθούμε την επίσημη ενημέρωση και θα επανέλθουμε αν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή στην επιχειρησιακή εικόνα ή νέα στοιχεία από τις αρχές.