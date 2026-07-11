Σοβαρό περιστατικό στο νερό: Νεκρή 73χρονη στο Μεσολόγγι

Μία 73χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αγία Τριάδα» στη λιμνοθάλασσα Κλεισόβας και διακομίστηκε στο ΓΝ Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Συμβάν και άμεση αντίδραση

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 10/07/2026 η Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου ενημερώθηκε για περιστατικό όπου μια γυναίκα ηλικίας 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αγία Τριάδα», στη λιμνοθάλασσα Κλεισόβας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «Χατζηκώστα», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 10/07/2026, η Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου ενημερώθηκε ότι μια 73χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας ‘Αγία Τριάδα’».

Διοικητική και ιατροδικαστική συνέχεια

Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου έχει αναλάβει τη διενέργεια της σχετικής προανάκρισης προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 73χρονη έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν στο νερό. Στο πλαίσιο των ερευνών έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, που αναμένεται να διευκρινίσει αν ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό ή σε κάποιο ξαφνικό παθολογικό αίτιο.

Τοπικές επιπτώσεις και προφυλάξεις

Το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στις παραλίες της λιμνοθάλασσας, ιδίως για ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Η άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ και λοιπών υπηρεσιών δείχνει την παρουσία σχετικών υπηρεσιών στην περιοχή, ωστόσο η διερεύνηση των συνθηκών είναι κρίσιμη για να εξαχθούν συμπεράσματα και ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης.

Ημερομηνία συμβάντος: 10/07/2026 (πρωινές ώρες)

10/07/2026 (πρωινές ώρες) Ηλικία θύματος: 73 ετών

73 ετών Τοποθεσία: Παραλία «Αγία Τριάδα», λιμνοθάλασσα Κλεισόβας

Παραλία «Αγία Τριάδα», λιμνοθάλασσα Κλεισόβας Διαδικασία: Μεταφορά στο ΓΝ Μεσολογγίου και παραγγελία νεκροψίας-νεκροτομής

Χρονική στιγμή Ενέργεια Πρωινές ώρες 10/07/2026 Ενημέρωση Λιμενικής Αρχής και ανάσυρση 73χρονης Άμεση Άφιξη ΕΚΑΒ και διακομιδή στο ΓΝ Μεσολογγίου Μετά το συμβάν Προανάκριση Λιμεναρχείου και παραγγελία νεκροψίας-νεκροτομής

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής θα πρέπει να τηρούν γενικούς κανόνες ασφαλείας κατά τις εξορμήσεις τους στη λιμνοθάλασσα, ενώ όποιος έχει σχετικές πληροφορίες για το συμβάν καλείται να επικοινωνήσει με τη Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου, η οποία διενεργεί την προανάκριση.

Η νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου και θα αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα για την ολοκλήρωση της έρευνας.