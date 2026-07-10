Σοβαρός τραυματισμός μοτοσικλετιστή στο Τρίκλινο — έκκληση συγγενών για αίμα

Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Τρίκλινο της Κέρκυρας άφησε έναν 45χρονο σε κρίσιμη κατάσταση και κινητοποίησε συγγενείς που ζητούν άμεσα αιμοδοσία.

Σοβαρό τροχαίο στο Τρίκλινο και ανάγκη για αιμοδοσία

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Τρίκλινο της Κέρκυρας, όταν όχημα συγκρούστηκε με μηχανή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ένας 45χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κέρκυρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι συγγενείς και φίλοι του τραυματία έχουν απευθύνει μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκκληση για αιμοδοσία, προκειμένου να στηριχθεί η νοσηλεία του. Η κινητοποίηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση στήριξη σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών όπου απαιτούνται μεταγγίσεις.

Τοπικό σημείο συμβάντος: περιοχή Τρίκλινο, Κέρκυρα

περιοχή Τρίκλινο, Κέρκυρα Ηλικία τραυματία: 45 ετών

45 ετών Δράση υγειονομικών: μεταφορά με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

μεταφορά με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κέρκυρας Προανάκριση: διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας

Η προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναληφθεί από την Αστυνομία της Κέρκυρας, που ερευνά τις συνθήκες της σύγκρουσης και τις πιθανές ευθύνες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό ή αν υπήρξαν άλλοι εμπλεκόμενοι τραυματισμοί.

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στις τοπικές οδικές αρτηρίες, ειδικά τις πρωινές ώρες. Επίσης αναδεικνύει τη σημασία της επάρκειας αποθεμάτων αίματος στα τοπικά νοσοκομεία, καθώς και την αξία της άμεσης ανταπόκρισης από τους συμπολίτες μας σε εκκλήσεις αιμοδοσίας.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία Πρωί Παρασκευής, 10/7 Τοποθεσία Τρίκλινο, Κέρκυρα Τραυματίας 45 ετών, οδηγός μοτοσικλέτας Φορείς ΕΚΑΒ, Νοσοκομείο Κέρκυρας, Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας

Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν, συνίσταται επικοινωνία με το Νοσοκομείο Κέρκυρας ή τις τοπικές ομάδες αιμοδοσίας πριν από την προσέλευση, ώστε να υπάρχει συντονισμός και επιβεβαίωση των αναγκών. Η αυτοπρόσωπη προσέλευση χωρίς συνεννόηση μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον φόρτο στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Θα ακολουθήσουν νεότερα καθώς προχωρά η αστυνομική προανάκριση και δημοσιευτούν επίσημες ενημερώσεις από το νοσηλευτικό ίδρυμα ή τις αρμόδιες αρχές.

Αναφορά: τοπικές πηγές και μέσα ενημέρωσης.