Σούδα: Εκτάκτως στο λιμάνι προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο «Scarlet Lady» με 1860 επιβάτες

Το θεματικό κρουαζιερόπλοιο «Scarlet Lady», ναυλωμένο για κρουαζιέρα με κυρίως LGBTQ+ επιβάτες, κατέπλευσε στη Σούδα μετά από άρνηση εισόδου σε Τουρκία και Αίγυπτο. Οι επισκέψεις στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν πριν την αναχώρηση για το Μαυροβούνιο.

Έκτακτη πρόσδεση στη Σούδα μετά από άρνηση εισόδου σε δύο χώρες

Το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Σούδας προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο πραγματοποιεί θεματική κρουαζιέρα διάρκειας ενός μήνα με κύριο μέρος του επιβατικού του κοινού μέλη της κοινότητας LGBTQ+. Η αλλαγή δρομολογίου έγινε μετά την άρνηση εισόδου από τις αρχές της Τουρκίας και στη συνέχεια από την Αίγυπτο, που εμπόδισαν τον κατάπλου στους αρχικούς προορισμούς της κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί στους τοπικούς φορείς, στο πλοίο επιβαίνουν 1860 επιβάτες και πλήρωμα αποτελούμενο από 1139 μέλη. Μετά την επικοινωνία των οργανωτών με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και τη σχετική άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας, δόθηκε η δυνατότητα προσέγγισης στη Σούδα ώστε οι επιβάτες να πραγματοποιήσουν επισκέψεις στην Κρήτη.

«Αρνήθηκαν την είσοδό του»

Κατά την παραμονή τους στην Κρήτη, οι επισκέπτες έχουν προγραμματισμένες στάσεις στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ενώ το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σούδα προς τον επόμενο σταθμό, το Μαυροβούνιο, μετά τις 17:00 της ίδιας ημέρας. Σε προηγούμενες αναφορές σημειώθηκε ότι το «Scarlet Lady» είχε καταπλεύσει και νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο στα Χανιά.

Τοπικές επιπτώσεις και λειτουργικά ζητήματα

Η έκτακτη πρόσδεση ενός μεγάλου κρουαζιερόπλοιου δημιουργεί άμεσα λειτουργικά ζητήματα για το λιμάνι και τις τοπικές υπηρεσίες: εξυπηρέτηση επιβατών, τελωνειακές και ασφαλιστικές διαδικασίες, καθώς και τη διαχείριση της επιβατικής ροής σε τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης. Η παρουσία σχεδόν 3.000 ατόμων (επιβάτες και πλήρωμα) στο λιμάνι για σύντομη παραμονή αυξάνει τις απαιτήσεις σε μεταφορές, τουριστικές υπηρεσίες και υποδομές υποδοχής.

Για τους κατοίκους της Σούδας και των Χανίων, η στάση αυτή σηματοδοτεί δύο άμεσα αποτελέσματα: πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα από επισκέψεις και εκδρομές, αλλά και την ανάγκη για συντονισμό των δημοτικών και λιμενικών αρχών ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Αριθμός επιβατών: 1860

Αριθμός μελών πληρώματος: 1139

Προορισμοί στην Κρήτη: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο

Στοιχείο Αριθμός/Πληροφορία Επιβάτες 1860 Πλήρωμα 1139 Επόμενος προορισμός Μαυροβούνιο

Η παρουσία του «Scarlet Lady» στο λιμάνι της Σούδας αποκτά επίσης κοινωνική διάσταση, καθώς το πλοίο είναι ναυλωμένο ειδικά για μέλη της κοινότητας LGBTQ+. Η άρνηση εισόδου από Τουρκία και Αίγυπτο έχει προκαλέσει διεθνή ενημέρωση και τοπικό ενδιαφέρον για το πώς διαχειρίζονται οι λιμενικές αρχές και οι τουριστικοί φορείς αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις.

Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι η παραμονή των επιβατών στην Κρήτη θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες και τις άδειες που ισχύουν για προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων, χωρίς άλλες αναφορές για προβλήματα κατά την επίσκεψη. Το πλοίο αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του μετά το μεσημέρι με κατεύθυνση το Μαυροβούνιο.