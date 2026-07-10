Σούδα: Το κρουαζιερόπλοιο «Scarlet Lady» κατέπλευσε μετά από άρνηση εισόδου Τουρκίας και Αιγύπτου

Το «Scarlet Lady» προσέγγισε εκτάκτως τη Σούδα σήμερα το πρωί, μεταφέροντας 1.860 επιβάτες θεματικής κρουαζιέρας και 1.139 μέλη πληρώματος — το πλοίο θα παραμείνει στην περιοχή κάποιες ώρες πριν συνεχίσει για Μαυροβούνιο.

Εκτάκτως στη Σούδα το «Scarlet Lady»

Το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο τροποποίησε το αρχικό του δρομολόγιο έπειτα από άρνηση εισόδου από τις αρχές της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Το πλοίο μεταφέρει συνολικά 1.860 επιβάτες της θεματικής κρουαζιέρας και 1.139 μέλη πληρώματος και θα παραμείνει στο λιμάνι έως το απόγευμα, πριν αναχωρήσει με επόμενο προορισμό το Μαυροβούνιο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η προσέγγιση στη Σούδα έγινε μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Ταμείο Χανίων, που έθεσαν σε ετοιμότητα τις υπηρεσίες του λιμανιού προκειμένου να εξυπηρετηθεί η έκτακτη αφιξη και η προσωρινή φιλοξενία των επισκεπτών.

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Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν λίγο μετά τις 9 το πρωί και, σύμφωνα με τις αναφορές, μεταφέρθηκαν με τουριστικά λεωφορεία και ιδιωτικά μέσα προς την πόλη των Χανίων για σύντομες περιηγήσεις. Το πλοίο φιλοξενεί, ανάμεσα στους επιβάτες, 1.832 άνδρες και 28 γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου θεματικού κρουαζιερόπλοιου στη Σούδα δημιουργεί άμεσες συνέπειες στην τοπική οικονομία της ημέρας: μεταφορές, εστίαση, εμπορικά καταστήματα και τουριστικά γραφεία έχουν αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες που οι επιβάτες ξεναγούνται στην πόλη των Χανίων και στα γύρω σημεία.

Άφιξη: περίπου 08:00 το πρωί στη Σούδα.

περίπου 08:00 το πρωί στη Σούδα. Αποβίβαση: λίγο μετά τις 09:00, μετακινήσεις προς Χανιά.

λίγο μετά τις 09:00, μετακινήσεις προς Χανιά. Αριθμός επιβατών: 1.860 (1.832 άνδρες, 28 γυναίκες).

1.860 (1.832 άνδρες, 28 γυναίκες). Πλήρωμα: 1.139 μέλη.

1.139 μέλη. Αναχώρηση: προγραμματισμένη για τις 17:00, επόμενος σταθμός Μαυροβούνιο.

Τοπικές επιπτώσεις και διαχείριση

Η έκτακτη προσέγγιση ανέδειξε την ικανότητα του λιμανιού της Σούδας να δεχτεί και να εξυπηρετήσει μεγάλο πλοίο υπό ειδικές περιστάσεις. Το Λιμενικό Ταμείο και οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες συνεργάστηκαν για την ασφαλή πρόσδεση και τη ροή αποβίβασης των επιβατών, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για προβλήματα ή έκτακτα περιστατικά κατά τη διαδικασία.

Για την τοπική οικονομία, η παρουσία του πλοίου για μερικές ώρες σημαίνει άμεσες εισροές από τουριστικές δαπάνες και αυξημένη κινητικότητα σε επιχειρήσεις της πόλης. Ωστόσο, η περίπτωση αναδεικνύει και ευρύτερα ζητήματα στη θαλάσσια κυκλοφορία της περιοχής, καθώς η τροποποίηση διεθνών δρομολογίων λόγω αρνήσεων εισόδου σε τρίτες χώρες επηρεάζει τα σχέδια αγκυροβολίας και τους προγραμματισμούς των λιμένων υποδοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής παρακολουθούν την κατάσταση και, όπως δηλώνεται, είναι σε εγρήγορση για την εξυπηρέτηση αντίστοιχων αφίξεων στο μέλλον. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αποπλεύσει από τη Σούδα αργότερα το απόγευμα με τελικό προορισμό το Μαυροβούνιο.

Στοιχείο Αριθμός Επιβάτες 1.860 Άνδρες 1.832 Γυναίκες 28 Μέλη πληρώματος 1.139

Η άρνηση εισόδου από Τουρκία και Αίγυπτο παραμένει το κεντρικό γεγονός που οδήγησε στην εκτάκτου χαρακτήρα πρόσδεση στη Σούδα και αναμένεται να απασχολήσει την τοπική διοίκηση και τους φορείς του τουρισμού ενώ παρακολουθούνται τυχόν νεότερες εξελίξεις σχετικά με τη συνέχεια του δρομολογίου.