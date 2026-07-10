Σουφλί: 56 τσιμεντένια φράγματα και 24 εκατ.€ για την αντιπλημμυρική θωράκιση

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δήμο Σουφλίου μεγάλο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων — 56 φράγματα ύψους 3-4 μ., χρηματοδότηση 24 εκατ.€ από το Πρόγραμμα Antinero II, με στόχο την προστασία εννέα οικισμών και του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς.

Έργο σε πλήρη εξέλιξη για να μετριάσει τις πλημμυρικές ζημιές

Στον Δήμο Σουφλίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας που περιλαμβάνει την κατασκευή 56 τσιμεντένιων φραγμάτων. Το έργο, με προϋπολογισμό 24 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του προγράμματος Antinero II και στοχεύει στην προστασία οικισμών και φυσικών περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023.

Συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μεταξύ του δημάρχου Παναγιώτη Καλακίκου, του γενικού διευθυντή Δασών του ΥΠΕΝ, Ευάγγελου Γκουντούφα, και τοπικών στελεχών αποτυπώνει την πορεία και τον συντονισμό των εργασιών. Οι επιτόπιες αυτοψίες έδειξαν σημαντική πρόοδο εκτέλεσης και πρώτες ενδείξεις αποτελεσματικότητας των υποδομών στις πρόσφατες πλημμύρες.

Αντικείμενο: κατασκευή 56 τσιμεντένιων φραγμάτων.

Προϋπολογισμός: 24 εκατ. ευρώ , χρηματοδότηση από Antinero II .

, χρηματοδότηση από . Στόχος: προστασία εννέα οικισμών και του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς.

Τα φράγματα έχουν υπέργειο ύψος που κυμαίνεται από 3 έως 4 μέτρα και έχουν σχεδιαστεί για τη συγκράτηση φερτών υλικών και όγκων νερού στον ορεινό όγκο. Η αρχιτεκτονική και η τοποθέτηση των κατασκευών στοχεύουν στη μείωση της ροής φερτών υλών προς τις πεδινές ζώνες, όπου βρίσκονται καλλιέργειες και οικισμοί.

Παράμετρος Τιμή Αριθμός φραγμάτων 56 Ύψος 3–4 μέτρα Προϋπολογισμός 24 εκατ. ευρώ Προστατευόμενη περιοχή Εθνικό Πάρκο Δαδιάς και 9 οικισμοί

Σημαντικό στοιχείο για τους κατοίκους της περιοχής είναι ότι οι πρώτες δοκιμές της αποτελεσματικότητας έγιναν κατά τις εκτεταμένες πλημμύρες του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν οι νέες υποδομές συνέβαλαν στην αποτροπή εισροής φερτών υλικών στις πεδινές ζώνες. Η εμπειρία αυτή χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της τοποθέτησης και των τεχνικών κατασκευής.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επηρεάσει καθημερινές πλευρές της ζωής στον Δήμο: από την ασφάλεια των οικισμών και των αγροτικών εκτάσεων μέχρι την προστασία της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο. Παράλληλα, η λειτουργία των φραγμάτων αναμένεται να περιορίσει τα έκτακτα έξοδα αποκατάστασης μετά από πλημμύρες και να μειώσει τον κίνδυνο διακοπών υποδομών μεταφορών.

Οι τοπικές αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις και τον συντονισμό των εργολαβιών, ενώ επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης προληπτικών μέτρων καθαρισμού ρεμάτων και συντήρησης των φραγμάτων όταν ολοκληρωθούν. Η διαρκής παρακολούθηση της λειτουργίας τους κρίνεται απαραίτητη για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια απόδοσή τους.

Για τους κατοίκους του Σουφλίου, το έργο αποτελεί μια σημαντική επένδυση σε υποδομές ασφάλειας, με άμεσες επιπτώσεις στην προστασία των περιουσιών και της τοπικής οικονομίας.