Σουφλί: Σύλληψη τριών διακινητών και 10 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις στον Έβρο

Τρεις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν στις 8-7-2026 σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις στον Έβρο, ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και κινητά. Την προανάκριση διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών.

Επιχειρήσεις δίχως παρέκκλιση από τα σύνορα

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις το απόγευμα της 8-7-2026 οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά τρείς διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές του Έβρου με άμεση εμπλοκή των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών.

Στην πρώτη υπόθεση, στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου εντόπισαν όχημα που μετέφερε παράνομα έξι άτομα και συνέλαβαν τον οδηγό ως διακινητή. Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ακινητοποίησαν όχημα με επιβαίνοντες δύο διακινητές και τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Συλληφθέντες: 3 διακινητές

3 διακινητές Μεταφερθέντες: 10 μη νόμιμοι μετανάστες (6 + 4)

10 μη νόμιμοι μετανάστες (6 + 4) Κατασχέθηκε: τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα

Τα κατασχεθέντα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα τέθηκαν υπό αξιολόγηση ως τεκμήρια. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για κάθε υπόθεση ενεργούν τα αρμόδια Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Έβρου και αποσκοπούσαν στην αποτροπή της παράνομης προώθησης ατόμων στο εσωτερικό της Χώρας.

Η δράση των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών καταδεικνύει την επιμονή στις ελέγχους κατά μήκος των οδικών αξόνων της περιοχής. Για τους κατοίκους του Σουφλίου, η παρουσία αυτών των επιχειρήσεων σηματοδοτεί τόσο την αυξημένη αστυνόμευση στις εθνικές και επαρχιακές οδούς, όσο και την πιθανή συνέχιση παρόμοιων ελέγχων σε σημεία διέλευσης.

Ημερομηνία Τοποθεσία Σύλληψη Αριθμός μεταφερθέντων 8-7-2026 Εθν. Οδ. Ορμενίου–Αρδανίου 1 διακινητής 6 8-7-2026 Επαρχιακή οδός Έβρου 2 διακινητές 4

Η υπόθεση θα παρακολουθείται κατά την εξέλιξή της καθώς οι τοπικές αρχές προχωρούν στη διαδικασία των δικαστικών ενεργειών. Οι πολίτες παρακαλούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για ύποπτες κινήσεις και να αποφεύγουν τη μεταφορά ατόμων υπό συνθήκες που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία.