SpaceX: η IPO που έσπασε ρεκόρ και η ψυχρολουσία του πρώτου μήνα

Η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο ανακηρύχθηκε ιστορική, αλλά μέσα στον πρώτο μήνα οι τιμές των μετοχών έδειξαν έντονη μεταβλητότητα, αναζωπυρώνοντας ερωτήματα για την αποτίμηση, το ρίσκο και τη σχέση της εταιρείας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δημόσια προσφορά της SpaceX εμφανίστηκε σαν κεραυνός στον κόσμο της τεχνολογίας: η εταιρεία που συνδέεται στενά με τον Ίλον Μασκ κατόρθωσε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών, αλλά ήδη ο πρώτος μήνας δείχνει ότι το κύμα ενθουσιασμού δεν είναι άνευ ριψοκίνδυνων συνεπειών. Η αρχική τιμή ορίστηκε στα 135 δολάρια, όμως η μετοχή άνοιξε πάνω από αυτό το επίπεδο και στη συνέχεια κατέγραψε έντονες διακυμάνσεις.

Η πορεία τιμών και τι σημαίνει

Την ημέρα της εισαγωγής, η μετοχή ανέβηκε αρχικά στα 150 δολάρια, έφτασε προσωρινά τα 176 δολάρια και έκλεισε στα 160,95 δολάρια. Σε επόμενες συνεδριάσεις σημειώθηκε νέο ράλι με ενδοημερήσιο υψηλό στα 225 δολάρια, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία σε αποτιμήσεις που την τοποθετούσαν πάνω από Amazon και Microsoft σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Ωστόσο, οι επενδυτές που μπήκαν στον πρώτο μήνα είδαν τη δυναμική να εξασθενεί, προκαλώντας ανησυχίες για τη συνέχεια.

Ημερομηνία/Φάση Τιμή (USD) Τιμή εισαγωγής 135 Άνοιγμα την ημέρα 150 Ενδοημερήσιο υψηλό 176 Κλείσιμο (εκκίνηση) 160,95 Μετέπειτα υψηλό 225

Αιτίες και αναγνώσεις

Αναλυτές και επενδυτές αποδίδουν την αρχική έξαρση σε δύο βασικούς παράγοντες: πρώτον, στο όνομα και την προσωπική επιρροή του ιδρυτή, και δεύτερον, στη σύνδεση της εταιρείας με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντικοί θεσμικοί παίκτες, όπως η Morgan Stanley, εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι οι πτώσεις μπορεί να είναι προσωρινές, αλλά πολλοί ιδιώτες επενδυτές που προσέτρεξαν στην IPO βλέπουν τώρα αυξημένο κίνδυνο.

«Με τον Ίλον Μασκ, οποιαδήποτε εταιρεία αγγίζει προκαλεί ενθουσιασμό στον κόσμο», δήλωσε ο αναλυτής Κιθ Σνάιντερ.

Η σχέση της SpaceX με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι θεωρητική: φέτος η εταιρεία απέκτησε την xAI (πλέον μετονομασμένη σε SpaceXAI) και προώθησε υπηρεσίες cloud και μίσθωσης υποδομών κέντρων δεδομένων, στοιχειοθέτηση που βοήθησε στο σκεπτικό πολλών επενδυτών ότι πρόκειται για «στοιχήματα AI». Παράλληλα, βασική δραστηριότητα της εταιρείας παραμένει η κατασκευή πυραύλων και η διάθεση δορυφορικών υπηρεσιών μέσω του Starlink, το οποίο επίσης επηρεάζει την αποτίμηση και τις προσδοκίες εσόδων.

Τι πρέπει να παρακολουθήσουμε

Τη συνέχεια της τιμής μετοχής και τη μεταβλητότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Πόσο πραγματικά θα αποδώσουν οι δραστηριότητες AI και τα έσοδα από Starlink .

. Την αντιμετώπιση ρυθμιστικών και ανταγωνιστικών προκλήσεων που μπορούν να διαμορφώσουν την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Η πρώτη εντύπωση από την IPO ήταν εντυπωσιακή· η συνέχεια δείχνει ότι η αγορά θα κρίνει την αξία της SpaceX όχι μόνο από το όνομα και το όραμα, αλλά από τα μετρήσιμα έσοδα και την ικανότητα να μεταφράσει τεχνολογικό δυναμικό σε σταθερά οικονομικά αποτελέσματα. Μέχρι τότε, η επενδυτική κοινότητα κρατάει σημειώσεις — και κάποιοι κρατούν ανάσα.