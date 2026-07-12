Σπάνιος μαυροπελαργός αναπαράγεται στις Φέρες — δύο νεοσσοί στη φωλιά

Η Μονάδα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου καταγράφει επιτυχία: ο μαυροπελαργός επέστρεψε στη γνωστή φωλιά στις Φέρες και φέτος κατάφερε να μεγαλώσει δύο μικρά, χάρη και στη συνεργασία τοπικών κατοίκων.

Επιτυχής αναπαραγωγή σπάνιου είδους στις Φέρες

Μια θετική είδηση για την τοπική πανίδα έρχεται από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του ΟΦΥΠΕΚΑ: η φωλιά του μαυροπελαργού (Ciconia nigra) στην περιοχή των Φερών γέμισε και φέτος ζωή, με το ζευγάρι να μεγαλώνει δύο νεοσσούς. Η παρατήρηση αυτή έρχεται μετά από συστηματική καταγραφή των τελευταίων ετών και θεωρείται σημαντική ένδειξη για την κατάσταση του τοπικού οικοσυστήματος.

Ο μαυροπελαργός διαφέρει από τον κοινό λευκοπελαργό ως προς τις συνήθειες φωλιάσματος: προτιμά απομονωμένες, δασωμένες τοποθεσίες και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην ανθρώπινη όχληση. Γι' αυτό η παρουσία και η επιτυχημένη αναπαραγωγή του στην περιοχή αποτελεί θετικό σημάδι για την ποιότητα των ενδιαιτημάτων του Έβρου και για την αποτελεσματικότητα των προστατευτικών δράσεων στην περιοχή.

«συγκινητική ιστορία συνεργασίας με την τοπική κοινωνία»

Στην ανακοίνωση της Μονάδας επισημαίνεται ότι πίσω από την προστασία της φωλιάς βρίσκεται και η τοπική συμμετοχή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κ. Σάββα, μόνιμο κάτοικο των Φερών, ο οποίος αυτοβούλως βοηθά στην καθημερινή παρακολούθηση και προστασία της φωλιάς. Η συμβολή κατοίκων που γνωρίζουν την περιοχή κρίνεται κρίσιμη, δεδομένης της ανάγκης για ελαχιστοποίηση της όχλησης και της διασφάλισης ησυχίας γύρω από τα σημεία φωλιάσματος.

Είδος: Ciconia nigra (μαυροπελαργός)

(μαυροπελαργός) Τόπος: Φέρες , Έβρος

, Έβρος Αποτέλεσμα αναπαραγωγής: δύο νεοσσοί

Παρακολούθηση: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς (ΟΦΥΠΕΚΑ)

Η επανεμφάνιση και το πέρασμα στο στάδιο της αναπαραγωγής δείχνει πως τα μέτρα για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων και η τοπική επαγρύπνηση έχουν απτό αποτέλεσμα. Παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης της προστασίας, ειδικά δεδομένου του μοναχικού τρόπου ζωής του είδους και της ευαισθησίας του στην ανθρώπινη παρουσία.

Στοιχείο Περιγραφή Είδος Ciconia nigra (μαυροπελαργός) Αριθμός νεοσσών 2 Επιβλέπουσα αρχή Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς (ΟΦΥΠΕΚΑ) Τοποθεσία Φέρες, Έβρος

Για τους κατοίκους των Φερών και της ευρύτερης περιοχής η είδηση έχει δύο πρακτικές επιπτώσεις: αφενός ενισχύει την περιβαλλοντική αξία της περιοχής και πιθανόν να ευνοήσει πρωτοβουλίες οικοτουρισμού ή εκπαιδευτικές δράσεις, αφετέρου επιβάλλει αυξημένη προσοχή και σεβασμό προς τους χώρους όπου φωλιάζει το είδος. Οι τοπικές αρχές και η Μονάδα Διαχείρισης καλούν σε συνεργασία για να διατηρηθεί αυτό το θετικό δείγμα βιοποικιλότητας.

Η παρακολούθηση της φωλιάς θα συνεχιστεί με διακριτικότητα και σεβασμό, όπως τονίζεται, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της αναπαραγωγής χωρίς περιττή όχληση. Η σταθερή παρουσία του μαυροπελαργού στις Φέρες αποτελεί ενθαρρυντικό μήνυμα για τη διατήρηση των φυσικών πόρων του Έβρου.