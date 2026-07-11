Στα χέρια της Αστυνομίας 44χρονος για σειρά κλοπών και κλεμμένο όχημα στη Γλύφα

Στη Γλύφα Φθιώτιδας συνελήφθη 44χρονος αλλοδαπός που φέρεται να διέπραξε κλοπές και οδήγησε κλεμμένο αυτοκίνητο, μετά από εντοπισμό κλοπιμαίων μέσω εφαρμογής εντοπισμού συσκευής.

Συνελήφθη στη Γλύφα μετά από εντοπισμό κλοπιμαίων

Στην κατοχή της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για σειρά κλοπών και για κλοπή οχήματος, με εντοπισμό και ανάκτηση κλοπιμαίων στη Γλύφα Φθιώτιδας. Η υπόθεση ερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε από το Α.Τ. Στυλίδας, έπειτα από καταγγελία θύματος που χρησιμοποίησε εφαρμογή εντοπισμού σε κλεμμένη συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη 9 Ιουλίου ο 44χρονος αφαίρεσε όχημα από προαύλιο κατοικίας στην περιοχή της Αιδηψού. Με το όχημα αυτό πέρασε απέναντι και βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. Την επόμενη ημέρα φέρεται να διέρρηξε σπίτι, αφαιρώντας προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

Η ιδιοκτήτρια της οικίας, εκπαιδευτικός κατά το ρεπορτάζ, εντόπισε μέσω του συστήματος εντοπισμού του tablet της τη θέση της συσκευής και διαπίστωσε ότι το στίγμα βρισκόταν στη Γλύφα. Ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας, που έσπευσε στην περιοχή και βρήκε μέσα στο όχημα του ύποπτου το tablet και τα υπόλοιπα κλοπιμαία. Από την έρευνα προέκυψε ότι και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο.

Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε στη χώρα το 2021 χωρίς θεώρηση παραμονής και έως σήμερα δεν είχε εξασφαλίσει σχετική άδεια.

Ημερομηνία πρώτης κλοπής: 9 Ιουλίου (όχημα στην Αιδηψό)

9 Ιουλίου (όχημα στην Αιδηψό) Εντοπισμός και σύλληψη: Γλύφα, από το Α.Τ. Στυλίδας

Γλύφα, από το Α.Τ. Στυλίδας Ανακτηθέντα αντικείμενα: κοσμήματα, ρολόγια, laptop, tablet και άλλα

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον πλήρη προσδιορισμό του εύρους των αξιώσεων και τυχόν επιπλέον εμπλοκής σε παρόμοια περιστατικά. Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν σε πολίτες και επαγγελματίες τη σημασία της ενεργοποίησης συστημάτων εντοπισμού συσκευών και της άμεσης επικοινωνίας με την αστυνομία σε περίπτωση κλοπής, καθώς και την τήρηση στοιχείων ασφάλειας για την αποτροπή διαρρήξεων.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία υπόπτου 44 ετών Τοποθεσίες Αιδηψός, Φθιώτιδα, Γλύφα (Στυλίδα) Ανακτηθέντα κοσμήματα, ρολόγια, laptop, tablet, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Για κατοίκους της περιοχής η υπόθεση τονίζει δύο σημαντικά σημεία: πρώτον, τη δυνατότητα ανάκτησης κλοπιμαίων μέσω ψηφιακών εφαρμογών εντοπισμού, και δεύτερον, την ανάγκη ενημέρωσης για την ασφάλεια σπιτιών και οχημάτων, ιδιαίτερα σε τουριστικές ζώνες όπου συχνά μετακινούνται εξωγενείς δράστες. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο συλληφθείς έχει διαπράξει και άλλες παρόμοιες πράξεις στην ευρύτερη περιφέρεια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα παράσχουν επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν επιπλέον στοιχεία ή επίσημες εξελίξεις στην υπόθεση.