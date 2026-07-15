Στη Δικαιοσύνη 34χρονος της Μήλου μετά από κατάσχεση 186,3 γρ. κοκαΐνης

Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Αστυνομίας στο Νότιο Αιγαίο συνελήφθη 34χρονος στη Μήλο. Κατασχέθηκαν 186,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 6.250 ευρώ, κινητά και ζυγαριά. Η υπόθεση διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Σε επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο Νότιο Αιγαίο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου προέβησαν τη Δευτέρα 14 Ιουλίου στη σύλληψη ενός άνδρα, ηλικίας 34 ετών, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και μεθοδική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τον έλεγχο και τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

186,3 γραμμάρια κοκαΐνης

κοκαΐνης 6.250 ευρώ σε μετρητά

σε μετρητά τέσσερα κινητά τηλέφωνα

μια ζυγαριά ακριβείας και πλήθος συσκευασιών

χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με αγοραπωλησίες

το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος

Τα ευρήματα, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, συνδέονται με συστηματική διακίνηση κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε το επιβατικό όχημα για τη μεταφορά των ναρκωτικών και έκρυβε ποσότητες σε διάφορα σημεία κοντά στην κατοικία του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο 34χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από το προσωπικό του Τμήματος Μήλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων. Η υπόθεση πρόκειται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, όπου και θα αποφασιστούν τα περαιτέρω διερευνητικά και δικαστικά βήματα.

Σημεία που αξίζει να παρακολουθηθούν

Η υπόθεση αναδεικνύει την επιμονή των αστυνομικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών σε νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο διακίνησης και τις τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντος. Επίσης, η κατάσχεση χρημάτων και σημειώσεων οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για ενδεχόμενη δευτερογενή δραστηριότητα διακίνησης.

Είδος Ποσότητα / Στοιχείο Κοκαΐνη 186,3 γραμμάρια Μετρητά 6.250 ευρώ Ηλεκτρονικά / άλλα 4 κινητά, ζυγαριά, συσκευασίες, χειρόγραφες σημειώσεις

Η δικογραφία που σχηματίστηκε και τα κατασχεθέντα υλικά θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης από τις διωκτικές αρχές. Η προανακριτική διαδικασία και η μεταβίβαση της υπόθεσης στην Εισαγγελία θα καθορίσουν την επόμενη νομική πορεία, με σεβασμό στη νομοθετική διαδικασία και την αρχή της προσωποπαγούς υπεράσπισης.