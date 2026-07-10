Σοβαρό τροχαίο στα Μύλα Πελασγίας: αυτοκίνητο ανατράπηκε και έπεσε πέντε μέτρα κάτω από το οδόστρωμα

Την Παρασκευή τα ξημερώματα όχημα εξετράπη της πορείας του στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων Πελασγίας, ανατράπηκε και προσέκρουσε σε δέντρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Στυλίδας να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας και η υπόθεση ερευνάται από το Α.Τ. Στυλίδας.

Τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της κοινότητας

Στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων Πελασγίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και κατέληξε σε χαμηλότερο σημείο του οδοστρώματος, περίπου πέντε μέτρα κάτω, όπου το σταμάτησε ένα δέντρο.

Η συνοδηγός — που είναι και μητέρα του οδηγού — κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα χωρίς εξωτερική βοήθεια και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο κατέφθασε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας με τρία οχήματα, προχώρησε στον απεγκλωβισμό του οδηγού και αποσύνδεσε τους πόλους της μπαταρίας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο οδηγός φάνηκε να μην έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Προς το παρόν δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Αντιμετώπιση και προανάκριση

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας. Μέχρι να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, παραμένει άγνωστο γιατί το όχημα έχασε την πορεία του.

Χρόνος συμβάντος: περίπου 02:00 το πρωί.

περίπου 02:00 το πρωί. Τοποθεσία: είσοδος Τοπικής Κοινότητας Μύλων Πελασγίας.

είσοδος Τοπικής Κοινότητας Μύλων Πελασγίας. Ενέργειες διάσωσης: απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική, αποσύνδεση μπαταρίας, μεταφορά τραυματία στο Κέντρο Υγείας.

Τοπικές επιπτώσεις και συμβουλές

Το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οδηγοί στις επαρχιακές οδούς, ειδικά την νυχτερινή ώρα. Για τους κατοίκους της γύρω περιοχής και τους διερχόμενους, σημαντικά σημεία είναι:

να τηρούνται τα όρια ταχύτητας και η αυξημένη προσοχή σε εισόδους κοινοτήτων,

η χρήση seatbelt είναι κρίσιμη για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών,

σε περίπτωση ατυχήματος να ενημερώνονται άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να αποφεύγεται η επέμβαση χωρίς κατάλληλα μέσα.

Υπηρεσία Ενέργειες Πυροσβεστική Κλιμάκιο Στυλίδας Απεγκλωβισμός, αποσύνδεση μπαταρίας ΕΚΑΒ Μεταφορά οδηγού στο Κέντρο Υγείας Α.Τ. Στυλίδας Προανάκριση για τα αίτια

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια και την κατάσταση των εμπλεκομένων. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί το συμβάν, ενώ οι αρμόδιοι καλούν σε προσοχή όσους κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή.