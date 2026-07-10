Στο Αγρίνιο η φωτορεπόρτερ Svet Jacqueline με την έκθεση «When The Smoke Clears»

Η διεθνής φωτορεπόρτερ παρουσιάζει στο House of Lucie Agrinio φωτογραφικό ρεπορτάζ από την εμπόλεμη Ουκρανία, με έμφαση στην καθημερινότητα και την αντοχή των τοπικών πληθυσμών.

Φωτογραφίες που φέρνουν την Ουκρανία στο Αγρίνιο

Στο House of Lucie Agrinio παρουσιάζεται η δουλειά της φωτορεπόρτερ Svet Jacqueline, η οποία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 καταγράφει συστηματικά την πραγματικότητα στην Ουκρανία. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «When The Smoke Clears» και περιλαμβάνει σειρά εικόνων που αποτυπώνουν τόσο τις ανθρώπινες απώλειες όσο και τις μικρές στιγμές της καθημερινής ζωής σε συνθήκες μακροχρόνιας σύγκρουσης.

Οι φωτογραφίες δεν περιορίζονται σε σκηνές άμεσων πολεμικών επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι βιώνουν την καθημερινότητα, ανάμεσα σε ερείπια, φόβο και προσπάθειες επιβίωσης. Με αυτό το βλέμμα, η Σβέτ παρουσιάζει και την πλευρά της αντοχής των τοπικών κοινοτήτων και τις στιγμές κανονικότητας που διασώζονται παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας.

«When The Smoke Clears»

Κατά την παραμονή της στο Αγρίνιο, η φωτορεπόρτερ συνομίλησε με επισκέπτες της έκθεσης και περιηγήθηκε στις υπόλοιπες δράσεις που φιλοξενούνται στον ίδιο χώρο. Η παρουσίαση στο House of Lucie Agrinio δίνει την ευκαιρία σε τοπικό κοινό να έρθει σε άμεση επαφή με τεκμήρια πεδίου και να ενημερωθεί για τις ανθρώπινες διαστάσεις μιας διεθνούς κρίσης.

Για τους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, η έκθεση λειτουργεί ως παράθυρο ενημέρωσης αλλά και ως αφορμή για δημόσιο διάλογο σχετικά με τις συνέπειες του πολέμου πέρα από τα ρεπορτάζ που επικεντρώνονται στις στρατιωτικές εξελίξεις. Η φωτογραφική τεκμηρίωση αναδεικνύει ζητήματα που αγγίζουν την κοινωνική μνήμη, την προσφυγική εμπειρία και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης σε περιοχές σύγκρουσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και το έργο της φωτορεπόρτερ είναι διαθέσιμες στις διευθύνσεις που συνοδεύουν την παρουσίαση στο Αγρίνιο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν επιπλέον φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

Θέμα έκθεσης: Καταγραφή ζωής στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Καταγραφή ζωής στην εμπόλεμη Ουκρανία. Χώρος: House of Lucie Agrinio.

House of Lucie Agrinio. Κύριο ενδιαφέρον: Αντοχή τοπικών κοινωνιών και καθημερινότητα μέσα στην κρίση.

Στοιχείο Πληροφορία Εκθέτρια Svet Jacqueline Τίτλος έργου When The Smoke Clears Χώρος House of Lucie Agrinio

Η έκθεση προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο των πολιτών που αναζητούν ενημέρωση για τις ανθρώπινες συνέπειες του πολέμου όσο και εκείνων που ενδιαφέρονται για τη φωτοδημοσιογραφία ως μέσο καταγραφής ιστορικών στιγμών. Η παρουσία της στο Αγρίνιο ενισχύει το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης και προσφέρει μία ευκαιρία τοπικής επαφής με διεθνή ρεπορτάζ.