Στον αέρα τα αντιπλημμυρικά της Νέας Σελεύκειας: ανάδοχος έκπτωτος, 70% του έργου ανενεργό

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο του έργου στη θέση «Γκουμάτσια» της Νέας Σελεύκειας, καθώς από τον Οκτώβριο του 2025 δεν έγιναν εργασίες και το 70% του αντικειμένου παραμένει ανεκτέλεστο. Το έργο προϋπολογισμού €340.000 (με ΦΠΑ) αντιμετωπίζει πλέον σοβαρή καθυστέρηση με κίνδυνο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Έκπτωση αναδόχου και αναστολή έργου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας προχώρησε στην κήρυξη του αναδόχου των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στη θέση «Γκουμάτσια» της Νέας Σελεύκειας ως εκπτώτου, λόγω της μακράς αδράνειας και της μη εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεών του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, από τον Οκτώβριο του 2025 δεν πραγματοποιήθηκε καμία εργασία στο εργοτάξιο παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της υπηρεσίας.

Το έργο είχε προϋπολογισμό €340.000 (με ΦΠΑ), δημοπρατήθηκε τον Ιούλιο του 2024 και η σύμβαση υπογράφηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η Διεύθυνση διαπίστωσε ότι το 70% του φυσικού αντικειμένου παραμένει ανεκτέλεστο.

Τι δεν έχει γίνει

Μεταξύ των εργασιών που δεν υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται κρίσιμες παρεμβάσεις για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων:

εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και αποστραγγιστικών τάφρων

κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών από οπλισμένο σκυρόδεμα

τοποθέτηση χαλύβδινου οπλισμού πολλών τόνων

εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

τοποθέτηση μεταλλικών εσχαρών υδροσυλλογής και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων

Διοικητικά βήματα πριν την έκπτωση

Πριν από την έκπτωση, η υπηρεσία εξάντλησε τα νόμιμα μέσα: χορηγήθηκε παράταση και επιδόθηκε ειδική πρόσκληση (8 Ιουνίου 2026) με προθεσμία 30 ημερών για να ξεκινήσουν οι υπολειπόμενες εργασίες. Ωστόσο, όπως καταγράφει η έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού στις 6 Ιουλίου, δεν είχε εκτελεστεί καμία εργασία.

Τοπικές συνέπειες και κίνδυνοι

Η μη υλοποίηση των παρεμβάσεων αφήνει την περιοχή ευάλωτη σε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά στη θερινή περίοδο όταν εντείνεται η τοπική δραστηριότητα στις παραλιακές ζώνες της Θεσπρωτίας. Η καθυστέρηση αφορά τόσο την προστασία κατοικιών και αγροτικών εκτάσεων όσο και την ασφάλεια οδικών αξόνων στην ευρύτερη περιοχή.

Επόμενα βήματα

Η κήρυξη έκπτωτου ανοίγει τη διαδικασία για την ανάδειξη νέου αναδόχου ή την ολοκλήρωση των εργασιών με άλλο τρόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η υπηρεσία έχει ήδη καταγράψει την αναγκαιότητα υποβολής μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία όμως δεν είχε υποβληθεί από την εταιρεία και ήταν απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Στοιχείο Πληροφορία από φάκελο Προϋπολογισμός €340.000 (με ΦΠΑ) Ποσοστό ανεκτέλεστου έργου 70% Έναρξη συμβάσεων Υπογραφή σύμβασης: Οκτώβριος 2024 Τελευταία καταγραφή εργασιών Οκτώβριος 2025: καμία εργασία μετά από αυτήν

Η εξέλιξη της υπόθεσης έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους της Νέας Σελεύκειας και των γύρω περιοχών, καθώς και για τους φορείς που διαχειρίζονται φυσικούς κινδύνους στην Περιφερειακή Ενότητα. Η ομαλή και άμεση επανεκκίνηση των εργασιών θα καθορίσει το επίπεδο προστασίας που θα έχουν οι τοπικές κοινότητες απέναντι σε επερχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σωκράτης Πολυχρονόπουλος

Ανταποκριτής στη Θεσπρωτία, Show Time CY