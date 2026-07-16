Σύγχρονη ζωγραφική και γλυπτική στο Φετιχιέ Τζαμί της Ναυπάκτου από τον Κωστή Γεωργίου

Ατομική έκθεση του ζωγράφου-γλύπτη Κωστή Γεωργίου ανοίγει στο Φετιχιέ Τζαμί της Ναυπάκτου, με έργα που σχεδιάστηκαν ειδικά για την αλληλεπίδραση με την αρχιτεκτονική του μνημείου. Τα εγκαίνια προγραμματίζονται για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

Έκθεση στον ιστορικό χώρο του λιμανιού

Στη Ναύπακτο παρουσιάζεται φέτος μια ατομική έκθεση του εικαστικού Κωστή Γεωργίου, που τοποθετεί έργα του μέσα στο Φετιχιέ Τζαμί, στο λιμάνι της πόλης. Η επέμβαση δεν περιορίζεται στην απλή τοποθέτηση έργων· επιδιώκεται ένας διάλογος ανάμεσα στη σύγχρονη δημιουργία και στην ιδιότυπη ατμόσφαιρα του μνημείου, με στόχο να αναδειχθούν τόσο η τέχνη όσο και οι ιστορικές επιφάνειες του χώρου.

Οδηγίες υλοποίησης και επιλογής των έργων βασίστηκαν στη σχέση που μπορούν να αναπτύξουν τα έργα με την αρχιτεκτονική του τζαμιού. Η ενότητα που θα παρουσιαστεί επιλέχθηκε για να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του κτιρίου και στην αίσθηση της μνήμης που φέρει.

Κύρια έργα της έκθεσης

Στην παρουσίαση περιλαμβάνεται η γλυπτική εγκατάσταση «9 Μούσες», με μορφές που παραπέμπουν στα αρχαία προστάτιδα των τεχνών και της γνώσης, προτείνοντας την τέχνη ως κοινό κοινωνικό κτήμα. Επίσης εκτίθεται ο πολύπτυχος πίνακας μνημειακών διαστάσεων «Ελεγεία», έργο που παρακινεί σε στοχασμό γύρω από θέματα μνήμης και απώλειας χωρίς να περιορίζει τις ερμηνείες του θεατή. Παράλληλα θα προβληθούν επιλεγμένα ζωγραφικά και γλυπτικά δείγματα από την καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού, με ορισμένα έργα να εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.

Κουλτούρα στην πόλη: Ενίσχυση της δημόσιας πρόσβασης σε σύγχρονη τέχνη μέσα σε ιστορικό μνημείο.

Ενίσχυση της δημόσιας πρόσβασης σε σύγχρονη τέχνη μέσα σε ιστορικό μνημείο. Αλληλεπίδραση έργου-χώρου: Επιλεγμένα έργα ειδικά για την αρχιτεκτονική του Φετιχιέ Τζαμιού.

Επιλεγμένα έργα ειδικά για την αρχιτεκτονική του Φετιχιέ Τζαμιού. Τοπικός αντίκτυπος: Δυνατότητα προσέλκυσης κατοίκων και επισκεπτών στο λιμάνι της Ναυπάκτου.

Έργο Μορφή Σχόλιο 9 Μούσες Γλυπτική εγκατάσταση Αναφορές σε προστάτιδες των τεχνών, συλλογική διάσταση της τέχνης Ελεγεία Πολύπτυχος πίνακας Θεματική μνήμης και στοχασμού

Πρακτικά για το κοινό

Τα εγκαίνια της έκθεσης ορίστηκαν για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, στις 8:30 μ.μ.. Η διοργάνωση προέρχεται μετά από μια περίοδο επαφών και προετοιμασίας, με στόχο τη δημιουργία μιας συνύπαρξης ανάμεσα στα έργα και στο μνημείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η έκθεση «θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 11».

Η παρουσία τέτοιων πρωτοβουλιών σε δημόσιους χώρους προσφέρει προσβάσιμες ευκαιρίες πολιτισμού για τους κατοίκους της περιοχής και ενισχύει τη δυναμική του λιμανιού ως χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για τους επισκέπτες της πόλης, η έκθεση δίνει ένα ακόμη κίνητρο να βρεθούν στο κέντρο της Ναυπάκτου και να δουν από κοντά τη συνάντηση σύγχρονης τέχνης με έναν ιστορικό χώρο.

Η έκθεση αποτελεί επίσης μια υπενθύμιση της δυνατότητας να αξιοποιηθούν μνημεία για πολιτιστικές δράσεις χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους, αλλά αντίθετα αναδεικνύοντας τις ιστορικές τους αξίες μέσα από μια νέα, δημιουργική θεώρηση.