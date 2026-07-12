Συλλήψεις στην Αλεξανδρούπολη: εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν κλεμμένα δίκυκλα

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη μετά από έρευνες για κλοπές δικύκλων. Τα οχήματα βρέθηκαν κρυμμένα σε αγροτική περιοχή και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιχείρηση της Δίωξης στην Αλεξανδρούπολη

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης προχώρησαν χθες στην προσαγωγή και σύλληψη τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων δύο ήταν ανήλικοι, στο πλαίσιο έρευνας για τη διαρπαγή δικύκλων στην πόλη. Οι έρευνες κατέληξαν στον εντοπισμό των οχημάτων σε αγροτική έκταση, όπου ήταν επιμελώς κρυμμένα.

Τα κατασχεθέντα οχήματα —δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο— επιστράφηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την ίδια υπηρεσία.

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τους εμπλεκόμενους

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον μια αλλοδαπή και δύο ακόμα ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι ακριβείς ρόλοι και οι συνθήκες υπό τις οποίες εμπλέκονται στο περιστατικό τελούν υπό έρευνα.

Συνελήφθησαν: 4 άτομα (2 ανήλικοι και 2 ενήλικοι).

4 άτομα (2 ανήλικοι και 2 ενήλικοι). Διεκπεραιωθέντα οχήματα: 2 μοτοσικλέτες, 1 μοτοποδήλατο.

2 μοτοσικλέτες, 1 μοτοποδήλατο. Υπηρεσία που ερευνά: Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Σημασία για τους κατοίκους

Η επαναφορά των οχημάτων στους ιδιοκτήτες και οι συλλήψεις δείχνουν ενεργό παρουσία των διωκτικών αρχών στην αντιμετώπιση των κλοπών. Παρά ταύτα, οι ιδιοκτήτες δικύκλων στην πόλη οφείλουν να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα προφύλαξης: χρήση αλυσίδας ή αντικλεπτικού μηχανισμού, αποφυγή παρκαρίσματος σε απομονωμένα σημεία και καταγραφή στοιχείων (π.χ. αριθμούς πλαισίου) που διευκολύνουν τον εντοπισμό σε περίπτωση κλοπής.

Τι ακολουθεί

Η προκαταρκτική έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα κίνητρα και τον τρόπο δράσης των συλληφθέντων. Οποιαδήποτε νέα στοιχεία που προκύψουν από την προανάκριση θα ανακοινωθούν από την αστυνομία.

Στοιχείο Πληροφορία Συλλήψεις 4 (2 ανήλικοι, 2 ενήλικοι) Κατασχεθέντα οχήματα 3 (2 μοτοσικλέτες, 1 μοτοποδήλατο) Υπεύθυνη υπηρεσία Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης

Η εξέλιξη της υπόθεσης είναι σημαντική για τη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην Αλεξανδρούπολη και για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου.