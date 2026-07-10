Συλλήψεις στην Αλεξανδρούπολη για παράνομη αλίευση 3.584 αχινών — ποσότητα επανετέθη στη θάλασσα

Τρεις ημεδαποί συνελήφθησαν σε έλεγχο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης με την κατηγορία παράνομης αλίευσης και εμπορίας 3.584 αχινών βάρους 181 κιλών. Το όχημα κατασχέθηκε και τα ακάθαρτα δείγματα ποντίστηκαν στη θάλασσα.

Επιχείρηση ελέγχου και κατάσχεση φορτίου

Στις πρώτες πρωινές ώρες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 24, 28 και 23 ετών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση ελέγχου σε όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό, πλησίον των διοδίων Μέστης. Η κινητοποίηση έγινε σε συνεργασία με άνδρες της ΟΠΚΕ/Δ.Α. Ροδόπης και ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στον επιβατικό λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι τρεις είχαν μεταφορτώσει και μετέφεραν για εμπορία τέσσερις σάκους που περιείχαν συνολικά 3.584 τεμάχια αχινού, με καθαρό συνολικό βάρος 181 κιλών. Η ποσότητα βρέθηκε χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, σε μη επιτρεπόμενα όρια και με μεγάλο μέρος του δείγματος κατώτερο των οριζόμενων διαστάσεων.

Νομικό πλαίσιο και μέτρα

Οι συλλήψεις έγιναν για παραβάσεις που σχετίζονται με ειδικές ρυθμίσεις για την αλίευση αχινών και διατάξεις του αλιευτικού κώδικα, καθώς και για περιβαλλοντική υποβάθμιση και συμμετοχή σε κοινή πράξη. Από το Λιμεναρχείο κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, ενώ η εντοπισθείσα ποσότητα αχινών προντίστηκε να επανέλθει στη θάλασσα με μέριμνα των αρχών.

Συλλήψεις: 3 ημεδαποί (24, 28, 23 ετών)

3 ημεδαποί (24, 28, 23 ετών) Αριθμός αχινού: 3.584 τεμάχια

3.584 τεμάχια Καθαρό βάρος: 181 κιλά

181 κιλά Κατασχέθηκε: Ι.Χ.Ε. όχημα

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Η υπόθεση αυτή έχει άμεση σημασία για την περιοχή: η αχινόπληξη επηρεάζει τόσο την οικολογική ισορροπία των παράκτιων οικοσυστημάτων όσο και τις νόμιμες δραστηριότητες επαγγελματιών αλιέων που τηρούν τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Η κατάσχεση και η επιστροφή των αχινών στη θάλασσα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της άμεσης ζημίας, ωστόσο το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του φορτίου δεν τηρούσε τις προβλεπόμενες διαστάσεις εγείρει ζητήματα για την αναπαραγωγική ικανότητα των τοπικών πληθυσμών.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και καλούν τους κατοίκους και τους παράκτιους επαγγελματίες να τηρούν τη νομοθεσία και να αναφέρουν ύποπτες μετακινήσεις ή εμπορία αλιευμάτων. Το Λιμεναρχείο υπενθυμίζει ότι η αλίευση και διακίνηση προστατευόμενων ποσοτήτων χωρίς άδεια επισύρει αυστηρές κυρώσεις.

Στοιχείο Περιγραφή Συλλήψεις 3 ημεδαποί (ηλικίες: 24, 28, 23) Αχινό 3.584 τεμάχια — 181 κιλά (καθαρό βάρος) Κατάσχεση Ι.Χ.Ε. όχημα Τοποθεσία ελέγχου Πλησίον διοδίων Μέστης — επιβατικός λιμένας Αλεξανδρούπολης

Η υπόθεση θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης και η τοπική κοινότητα αναμένει περαιτέρω ενημερώσεις για τυχόν επιβαρυντικές ενδείξεις ή πρόσθετα μέτρα προστασίας των θαλάσσιων πόρων.