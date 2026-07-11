Συλλήψεις στον Έβρο: τρεις διακινητές για μεταφορά 10 μη νόμιμων μεταναστών

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τρεις διακινητές σε δύο περιστατικά στις 8 Ιουλίου, κατασχέθηκαν δύο οχήματα και κινητά. Οι υποθέσεις χειρίζονται τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών.

Εντατικοί έλεγχοι και δύο υποθέσεις παράνομης προώθησης

Την 8η Ιουλίου η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών αλλοδαπών που κατηγορούνται για διακίνηση μεταναστών σε δύο χωριστά περιστατικά στον νομό Έβρου. Η δράση των τοπικών συνοριακών υπηρεσιών οδήγησε στη διακοπή των μετακινήσεων και στην κατάσχεση μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στις παράνομες προωθήσεις.

Στο πρώτο συμβάν, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου εντόπισαν όχημα στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου και συνέλαβαν έναν διακινητή που μετέφερε παράνομα έξι μη νόμιμους μετανάστες. Στο δεύτερο περιστατικό, το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβε δύο άτομα σε επαρχιακή οδό του Έβρου ενώ μετέφεραν παράνομα τέσσερις μετανάστες.

Περίπτωση Τόπος Μετανάστες Συλληφθέντες Κατασχέσεις 1 Εθν. Οδός Ορμενίου–Αρδανίου (Σουφλί) 6 1 Ι.Χ.Ε., κινητά 2 Επαρχιακή οδός (Φέρες) 4 2 Ι.Χ.Ε., κινητά

Τα δύο οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν στις πράξεις κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ τα αρμόδια Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης διενεργούν την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις.

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία των ελέγχων

Η αδιάκοπη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στις παραμεθόριες περιοχές του νομού ενισχύει την προσπάθεια αποτροπής των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τις οδικές αρτηρίες για παράνομες μετακινήσεις. Οι συλλήψεις υπογραμμίζουν τη σημασία των στοχευμένων ελέγχων στον οδικό άξονα Ορμενίου – Αρδανίου και στις επαρχιακές οδικές αρτηρίες, περιορίζοντας ροές και δίκτυα διακίνησης στην περιοχή.

Για τους κατοίκους: αποφύγετε να προσεγγίζετε ύποπτα οχήματα σε αγροτικούς δρόμους και ενημερώστε άμεσα τις Αρχές αν δείτε ασυνήθιστες κινήσεις.

αποφύγετε να προσεγγίζετε ύποπτα οχήματα σε αγροτικούς δρόμους και ενημερώστε άμεσα τις Αρχές αν δείτε ασυνήθιστες κινήσεις. Για τους οδηγούς: τηρήστε την οδηγική προσοχή σε επαρχιακούς δρόμους όπου ελέγχονται οχήματα και να συνεργάζεστε με τις Αρχές όταν σας ζητηθεί.

τηρήστε την οδηγική προσοχή σε επαρχιακούς δρόμους όπου ελέγχονται οχήματα και να συνεργάζεστε με τις Αρχές όταν σας ζητηθεί. Δράση των Αρχών: συνεχιζόμενες περιπολίες και προανακρίσεις από τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μήνυμα αποτροπής προς τα κυκλώματα και υπενθυμίζει την ανάγκη για διαρκή εγρήγορση στις κρίσιμες διαδρομές της παραμεθορίου. Οι πολίτες μπορούν να αναμένουν εντατικοποίηση των ελέγχων και αυξημένη αστυνομική παρουσία στις περιοχές που λειτουργούν ως αρτηρίες μετακίνησης.

Πηγή: Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης