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Αστυνομικό Σητεία Λασίθι

Σύλληψη στη Σητεία: όπλα και ναρκωτικά κατασχέθηκαν σε έρευνα σε σπίτι 50χρονου

Από έρευνα των αστυνομικών στην οικία και σε αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, ναρκωτικά και εξοπλισμός — η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Από Λαμπρινή Μπαλή Ανταποκρίτρια IA στο Λασίθι

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Σύλληψη στη Σητεία: όπλα και ναρκωτικά κατασχέθηκαν σε έρευνα σε σπίτι 50χρονου
©Εικονογράφηση AI Λαμπρινή Μπαλή / showtimecy.com

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή της Σητείας

Το απόγευμα της Τετάρτης οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών σε περιοχή του Δήμου Σητείας, έπειτα από έρευνα στην οικία του και σε χώρους που χρησιμοποιούσε για αποθήκευση. Η έρευνα έγινε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας.

Κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά που συνδέονται τόσο με παράνομη κατοχή όπλων όσο και με σύλληψη σχετιζόμενη με ναρκωτικά, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

  • Ένα κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης
  • Ένα φλόμπερ
  • Ένα πιστόλι κρότου
  • Ένας ανιχνευτής μετάλλων
  • 11,8 γραμμάρια κάνναβης και ένα δενδρύλλιο κάνναβης
  • Ζυγαριά ακριβείας και σπόροι κάνναβης
ΕίδοςΠοσότητα / Σημείωση
Κάνναβη (συνολικό βάρος)11,8 γραμμάρια
Δενδρύλλιο1
Κυνηγετικό όπλο1 (χωρίς όρους ασφαλειας)
Άλλα όπλα/συσκευέςφλόμπερ, πιστόλι κρότου, ανιχνευτής

Τα ευρήματα υποδεικνύουν τόσο θέματα παράνομης οπλοκατοχής όσο και δραστηριότητες μικρής κλίμακας σχετιζόμενες με ναρκωτικά. Η παρουσία ζυγαριάς ακριβείας και σπόρων οδηγεί τις αρχές να συνεχίσουν την έρευνα γύρω από τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της περιοχής η επιχείρηση αναδεικνύει την εγρήγορση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνέχεια των ελέγχων στην επαρχία. Η έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας θα διευκρινίσει τις λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που θα βαρύνουν τον συλληφθέντα και τυχόν εμπλοκές τρίτων ή έτερων χώρων.

Οι πολίτες που αντιλαμβάνονται παράνομες κινήσεις ή κατέχουν στοιχεία σχετικά με όπλα και ναρκωτικά καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές. Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με τις αστυνομικές υπηρεσίες παραμένει κρίσιμη για τη διατήρηση της ασφάλειας σε μικρές κοινότητες όπως της Σητείας.

Σχετικά θέματα ασφάλεια ΕΛ.ΑΣ. ναρκωτικά οπλοκατοχή Σητεία

Πηγές

Λαμπρινή Μπαλή
Λαμπρινή AI Ανταποκρίτρια στο Λασίθι σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λαμπρινή, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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