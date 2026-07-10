Συναγερμός από Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολής για τα 8 αιολικά στον Δήμο Ιεράπετρας

Ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Ανατολής εκφράζει την αντίθεσή του στο σχέδιο εγκατάστασης οκτώ αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 136 MW στους δήμους Ιεράπετρας και Σητείας, ζητώντας ριζική επανεξέταση του χωροταξικού και διάλογο με τις τοπικές κοινότητες.

Συγκέντρωση διαφωνιών για το σχέδιο αιολικών στον ανατολικό νόμο Λασιθίου

Ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Ανατολής Ιεράπετρας εξέδωσε επίσημο ψήφισμα με το οποίο δηλώνει «κατηγορηματική» αντίθεση στην προωθούμενη εγκατάσταση οκτώ Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στους δήμους Ιεράπετρας και Σητείας, συνολικής ισχύος 136 MW. Το ψήφισμα αιτιολογεί την αντίδραση με αναφορές σε περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική επίπτωση για την περιοχή.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι ορεινοί όγκοι και τα τοπικά οικοσυστήματα αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την περιοχή, το οποίο, κατά τον σύλλογο, κινδυνεύει να υποβαθμιστεί από αδιάκριτες επεμβάσεις χωρίς ολοκληρωμένη χωροταξική τεκμηρίωση και ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους. Το ψήφισμα ζητεί από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν υπόψη τις τοπικές ευαισθησίες και να διασφαλίσουν ότι κάθε απόφαση θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η ενεργειακή ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε έναν ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό»

Η θέση του συλλόγου αναγνωρίζει γενικά την ανάγκη μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, ωστόσο υπογραμμίζει ότι αυτή δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος περιοχών με ιδιαίτερη φυσική και πολιτιστική αξία. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι τυχόν υλοποίηση των σχεδίων χωρίς εμπεριστατωμένες μελέτες και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες συνέπειες για τη χλωρίδα, την πανίδα και το τοπίο.

Ως μέτρα τοπικής εμβέλειας, ο σύλλογος ζητεί μεταξύ άλλων:

Αναστολή κάθε διαδικασίας αδειοδότησης και εφαρμογής του συγκεκριμένου έργου

Προστασία της Θρυπτής και άλλων περιοχών ως φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού τοπίου

Σχεδιασμό ενεργειακής πολιτικής με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμμετοχική διαδικασία

Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του συλλόγου και προβλέπεται να κοινοποιηθεί σε αρμόδιους φορείς και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η θέση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερο κύμα αντιδράσεων που καταγράφεται στην περιοχή σχετικά με σχέδια αιολικών εγκαταστάσεων, και αναμένεται να πυροδοτήσει νέες συζητήσεις για το πώς θα συνδυαστεί η ενεργειακή μετάβαση με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Στοιχείο Περιγραφή Αριθμός Α/Σ 8 Συνολική ισχύς 136 MW Επηρεαζόμενοι Δήμοι Ιεράπετρα, Σητεία

Για τους κατοίκους της περιοχής οι προτάσεις αυτές έχουν άμεσο πρακτικό ενδιαφέρον: αφορούν τοπία που προσελκύουν επισκέπτες, τη διατήρηση αγροτικών και παραδοσιακών δραστηριοτήτων και την ποιότητα ζωής σε ορεινές και παράκτιες κοινότητες. Η τοπική συζήτηση πλέον απαιτεί συγκεκριμένα στοιχεία για το χωροταξικό σκεπτικό, τις μελέτες επιπτώσεων και τις εγγυήσεις για την προστασία των φυσικών πόρων, ώστε να διαμορφωθεί μια τεκμηριωμένη απόφαση με διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών.