Συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την Τετάρτη στην Π.Ε. Κιλκίς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας χαρακτηρίζει την Τετάρτη 15/7 ως ημέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) στην Π.Ε. Κιλκίς. Απαγορεύσεις και οδηγίες προς τους πολίτες για την αποφυγή εκδήλωσης εστιών και την άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση φωτιάς.

Έκτακτη προειδοποίηση και μέτρα για τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3 (ΥΨΗΛΟΣ). Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και αφορά την αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας επέκτασης εστιών σε πεδινές και δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Οι τοπικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι σε αυτές τις συνθήκες ισχύουν περιορισμοί και υποχρεώσεις για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και των δασών.

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο — η παράβαση τιμωρείται ποινικά.

Μην καίτε σκουπίδια, ξερά χόρτα ή κλαδιά, ούτε να ανάβετε υπαίθριες ψησταριές σε δασικές ή παρακείμενες περιοχές.

Αποφύγετε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού κ.ά.).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα και μην αφήνετε σκουπίδια στα δάση.

Σεβαστείτε πινακίδες και απαγορεύσεις πρόσβασης σε ευάλωτες ζώνες.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα την Πυροσβεστική καλώντας 112 ή 199. Επιπλέον, χρήσιμες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό, όπως το τηλεοπτικό σποτ για τις δασικές πυρκαγιές, είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες civilprotection.gov.gr και fireservice.gr.

Τοπικές συνέπειες και προτάσεις για κατοίκους

Για τους κατοίκους του Κιλκίς και των γύρω κοινοτήτων, οι επιπτώσεις μπορεί να γίνουν άμεσα αισθητές: οικιστικές περιοχές κοντά σε δασικές ζώνες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ δρόμοι και αγροτικές δραστηριότητες μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνιστάται:

Να διατηρούν αυλές και περιβάλλοντα χώρους καθαρούς από εύφλεκτο υλικό.

Να έχουν έτοιμο σχέδιο εκκένωσης και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, ειδικά όσοι κατοικούν σε παραδοσιακά πιο απομονωμένες περιοχές.

Να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 15/07/2026 Κατηγορία κινδύνου 3 — ΥΨΗΛΟΣ Επείγοντα τηλέφωνα 112, 199

Οι πολίτες καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα. Η συνεργασία των κατοίκων με τις υπηρεσίες και η τήρηση των απαγορεύσεων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εκτεταμένων καταστροφών. Για συνεχή ενημέρωση επιβεβαιώστε τις ανακοινώσεις στις επίσημες ιστοσελίδες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής.