Συναγερμός στη Σητεία για την εξαφάνιση 55χρονης — ζητούνται πληροφορίες

Αγνοείται από τις 26 Ιουνίου η 55χρονη Βασιλική Γκάγκα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία μετά από αίτημα της οικογένειας, επισημαίνοντας κίνδυνο για τη ζωή της. Οι αρχές και οι πολίτες καλούνται να συνδράμουν.

Εξαφάνιση και κινητοποίηση

Συναγερμός στη Σητεία μετά την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα, η οποία αναφέρεται ότι αγνοείται από την 26η Ιουνίου. Το γεγονός έγινε γνωστό την Πέμπτη 9 Ιουλίου όταν ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και, μετά από αίτημα της οικογένειας, δημοσιοποίησε τα στοιχεία της γυναίκας, επικαλούμενος λόγους που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει την περιγραφή της αγνοούμενης και οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να παράσχει πληροφορίες στις αρχές ή στον οργανισμό. Η τοπική κοινωνία και οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, ενώ καλείται όποιος έχει στοιχεία να επικοινωνήσει άμεσα.

Περιγραφή και κανάλια επικοινωνίας

Στοιχείο Περιγραφή Όνομα Βασιλική Γκάγκα Ηλικία 55 ετών Ημερομηνία εξαφάνισης 26 Ιουνίου Φυσικά χαρακτηριστικά Ύψος περίπου 1.50 μ., αδύνατη, κοντά καστανά μαλλιά, μαύρα μάτια, γύψος στο δεξί πόδι

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει με βεβαιότητα τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης. Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ή με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.

“η Βασιλική Γκάγκα έχει ύψος 1.50 μ., είναι αδύνατη, έχει κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Έχει γύψο στο δεξί της πόδι.”

Τι σημαίνει για τη Σητεία και τους κατοίκους

Η εξαφάνιση ενηλίκου, ειδικά όταν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου για τη ζωή του, προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Για τους κατοίκους της Σητείας και των γύρω οικισμών η άμεση διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών είναι κρίσιμη: ο εντοπισμός μιας κοντινής εικόνας, η αναφορά σε τοπικά σημεία που ίσως δεν έχουν ερευνηθεί ή η παροχή πληροφοριών για ύποπτες κινήσεις μπορούν να επιταχύνουν τις έρευνες.

Ελέγξτε αν διαθέτετε σχετικές φωτογραφίες ή επικοινωνίες με την αγνοούμενη μετά την 26η Ιουνίου.

Αν βρείτε πληροφορία, ενημερώστε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. ή το «Χαμόγελο του Παιδιού» .

. Μην διακινείτε ανεπιβεβαίωτες φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — επικοινωνήστε πρώτα με τις αρμόδιες αρχές.

Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με τις υπηρεσίες είναι καθοριστική για την επιτυχία μιας τέτοιας έρευνας. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν και εργάζονται μαζί με την οικογένεια για τον εντοπισμό της Βασιλικής Γκάγκα.

Πρακτικές πληροφορίες

Για άμεση αναφορά στοιχείων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017 (24ωρο).

(24ωρο). Όποιο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα στη Σητεία ή στην ευρύτερη περιοχή.

Την εφαρμογή Missing Alert, διαθέσιμη για Android και Apple κινητά.

Η τοπική κοινότητα παραμένει συγκινητικά ευαισθητοποιημένη. Κάθε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φανεί, μπορεί να αποβεί κρίσιμη. Οι αρχές, σε συνεννόηση με την οικογένεια, συνεχίζουν τις έρευνες και ζητούν τη συνδρομή των πολιτών.

Ενημερώσεις για την υπόθεση θα ακολουθήσουν μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία.