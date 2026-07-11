Συναγερμός στην Καλαμάτα: απατεώνας παριστάνει γυναικολόγο και τηλεφωνεί σε ασθενείς

Γυναικολογικό ιατρείο της Καλαμάτας προειδοποιεί ασθενείς για επαναλαμβανόμενες ύποπτες κλήσεις, συστήνοντας μη κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων και άμεση επικοινωνία με το ιατρείο μέσω των επίσημων αριθμών.

Προειδοποίηση για τηλεφωνική απάτη στην Καλαμάτα

Γυναικολογικό ιατρείο της Καλαμάτας εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση μετά από αναφορές ότι άγνωστο άτομο τηλεφωνεί σε γυναίκες και παρουσιάζεται ως ο γιατρός του ιατρείου, δίνοντας εσφαλμένες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Η επισήμανση απευθύνεται κυρίως στις ασθενείς του ιατρείου, με στόχο την προστασία των προσωπικών και ιατρικών δεδομένων.

Στην ανάρτηση, το ιατρείο αναφέρει ότι η επικοινωνία του γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων τηλεφωνικών αριθμών του και με διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή ενημέρωση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται με «δέουσα σοβαρότητα» και έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ [...] Εάν δεχθείτε οποιαδήποτε ύποπτη κλήση: • Μην κοινοποιήσετε προσωπικά ή ιατρικά στοιχεία. • Μην ανησυχήσετε χωρίς επιβεβαίωση. • Επικοινωνήστε άμεσα με το ιατρείο μας μέσω των επίσημων τηλεφώνων μας.»

Η ανακοίνωση απευθύνει σαφείς οδηγίες προς τις γυναίκες που δέχονται τέτοιες κλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να δίνουν προσωπικά ή ιατρικά στοιχεία και ότι πριν από οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να επιβεβαιώνεται η πληροφορία από το ίδιο το ιατρείο.

Για τους κατοίκους της Καλαμάτας, η υπόθεση έχει άμεσο ενδιαφέρον: η ψευδής παροχή ιατρικών πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητο άγχος, λανθασμένες ιατρικές αποφάσεις ή παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων. Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν πώς να ενεργούν όταν δέχονται ανεπιθύμητες ή ύποπτες κλήσεις.

Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή ιατρικά δεδομένα σε άγνωστους καλούντες.

προσωπικά ή ιατρικά δεδομένα σε άγνωστους καλούντες. Μη δέχεστε οδηγίες για επείγουσες ιατρικές ενέργειες χωρίς επιβεβαίωση.

οδηγίες για επείγουσες ιατρικές ενέργειες χωρίς επιβεβαίωση. Επικοινωνήστε άμεσα με το ιατρείο μέσω των επίσημων τηλεφώνων που γνωρίζετε.

άμεσα με το ιατρείο μέσω των επίσημων τηλεφώνων που γνωρίζετε. Καταγράψτε χρόνο κλήσης και, αν είναι δυνατό, τον αριθμό, και ενημερώστε τις αρχές εάν κριθεί απαραίτητο.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τον αριθμό των περιπτώσεων ή για το πώς ακριβώς συλλέγονται τα στοιχεία των γυναικών, η δημόσια προειδοποίηση του ιατρείου επισημαίνει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά. Αυτό δείχνει ότι το περιστατικό λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών υγείας.

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Οι πολίτες που ανησυχούν ή έχουν πληροφορίες σχετικές με το περιστατικό καλούνται να επικοινωνήσουν με το εν λόγω ιατρείο ή, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία εγκληματικής δραστηριότητας, με τις αρμόδιες αρχές. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η σωστή ενημέρωση των ασθενών παραμένουν κεντρικές προτεραιότητες για τους υγειονομικούς φορείς της περιοχής.

Η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας οφείλει να παραμείνει σε εγρήγορση και να ακολουθεί τις βασικές οδηγίες προστασίας της ιδιωτικότητας κατά τις τηλεφωνικές επαφές, ιδιαίτερα όταν αγγίζουν ζητήματα υγείας.