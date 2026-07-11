Συναγερμός στο Ίνι: μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο

Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με φωτιά σε έκταση με καλάμια στο Ίνι — κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων και εναέρια μέσα. Δεν απειλούνται κατοικίες, χωρίς τραυματισμούς.

Επείγουσα κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στο Ίνι

Στο επίκεντρο της προσοχής της Πυροσβεστικής βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η περιοχή Ίνι του Ηρακλείου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση με πυκνά καλάμια. Η φωτιά ενεργοποιήσε άμεση επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι τοπικές συνθήκες ανέδειξαν δυσκολίες στην αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δυνάμεις που επιχείρησαν περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό προσωπικού και μέσων, ενώ κρίσιμο ρόλο έπαιξαν και οι ρίψεις νερού από αέρος. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για απειλή κατοικιών και βασικών υποδομών.

Στοιχείο Αριθμός / Περιγραφή Πυροσβέστες 42 Ομάδες πεζοπόρων 2 (3η ΕΜΟΔΕ) Πυροσβεστικά οχήματα 13 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο (ρίψεις νερού) Άνεμος περίπου 5 μποφόρ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέδωσε επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό, σημειώνοντας τις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για την επιχείρηση. Η ταχύτητα επέμβασης θεωρήθηκε κρίσιμη, δεδομένου ότι η καύσιμη ύλη (καλάμια) και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν την πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης.

«#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.» — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki)

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής σημασία έχουν τα εξής πρακτικά ζητήματα:

Αποφυγή προσέγγισης της περιοχής επιχείρησης για λόγους ασφάλειας και για να μην παρεμποδίζεται το έργο των δυνάμεων.

Κλείσιμο παραθύρων και εξαερισμών σε περίπτωση που ο καπνός φτάσει σε οικιστικές ζώνες.

Ενημέρωση μέσω των επίσημων καναλιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής για τυχόν εκκενώσεις ή περιορισμούς κυκλοφορίας.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η άμεση κινητοποίηση προσωπικού και μέσων δείχνει την προτεραιότητα που δίνεται στον έλεγχο της φωτιάς, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι παραμένουν παράγοντας κινδύνου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην επιχειρούν μόνοι τους παρεμβάσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδονται από επίσημους φορείς.

Η έκβαση της επιχείρησης και τυχόν επιπρόσθετες ενημερώσεις για την κατάσταση της πυρκαγιάς θα ανακοινωθούν από την Πυροσβεστική, η οποία παραμένει στο πεδίο μέχρι τον πλήρη έλεγχο του συμβάντος.