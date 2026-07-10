Συναντήθηκαν με τον δήμαρχο: το Βίδο σε κρίσιμη κατάσταση, παραδοχή ελλείψεων

Αντιπροσωπεία του συλλόγου «Οι Φίλοι του Βίδο» ενημέρωσε τον δήμαρχο για την επιδεινούμενη εγκατάλειψη του νησιού. Ο δήμος επικαλέστηκε έλλειψη πόρων και προσωπικού· οι κάτοικοι και οι φορείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.

Σοβαρές ελλείψεις στην προστασία και τη συντήρηση του Βίδου

Μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έβγαλε στο φως τις εκτεταμένες ελλείψεις στη φροντίδα του νησιού Βίδο, σύμφωνα με την αντιπροσωπεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδου «Οι Φίλοι του Βίδο». Στο ραντεβού συμμετείχε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ο οποίος, σύμφωνα με το Σύλλογο, αποδέχτηκε ότι το νησί βρίσκεται στην πιο επιβαρυμένη του κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

«το νησί βρίσκεται στη χειρότερη κατάστασή του τα τελευταία χρόνια»

Η παραδοχή του δημάρχου συνοδεύεται από επίκληση σε περιορισμένους πόρους και έλλειμμα προσωπικού. Η εικόνα υποβάθμισης αφορά τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τις υποδομές πρόσβασης και ασφάλειας, θέτοντας ζητήματα που επηρεάζουν την επισκεψιμότητα και τη χρήση του Βίδου από κατοίκους και επισκέπτες.

Περιβάλλον: κίνδυνος υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και οπτικής ρύπανσης.

κίνδυνος υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και οπτικής ρύπανσης. Υποδομές: ανάγκη συντήρησης μονοπατιών, φωτισμού και στοιχείων ασφαλείας.

ανάγκη συντήρησης μονοπατιών, φωτισμού και στοιχείων ασφαλείας. Διαχείριση: περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και διαθέσιμο προσωπικό του δήμου.

Οι τοπικοί φορείς και κατοικοι αναμένουν συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης, χρονοδιαγράμματα και προτεραιοποιημένες ενέργειες από τη δημοτική αρχή. Η δημόσια συζήτηση επισημαίνει ότι το Βίδο δεν είναι μόνον δημόσιος χώρος αναψυχής, αλλά και στοιχείο του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της Κέρκυρας, με επιπτώσεις στον τουρισμό μικρής κλίμακας και στην τοπική καθημερινότητα.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία συνάντησης 6 Ιουλίου Εμπλεκόμενοι Σύλλογος «Οι Φίλοι του Βίδου» – Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Κύρια προβλήματα Εγκατάλειψη, έλλειψη πόρων, έλλειψη προσωπικού

Για τους κατοίκους της Κέρκυρας οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες: αναμένονται ανακοινώσεις από τον δήμο για τα επόμενα βήματα, ενώ ο Σύλλογος έχει ήδη προαναγγείλει συνεχιζόμενη πίεση και επικοινωνία με την τοπική κοινότητα. Επείγει η διαφάνεια ως προς την κατανομή πόρων και η παρουσία συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για την αποκατάσταση των πιο προβληματικών τμημάτων.

Η προστασία του Βίδου αποτελεί ζήτημα τοπικής σημασίας που απαιτεί συντονισμένη δράση μεταξύ δήμου, φορέων και πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση και η διατήρηση του νησιού για τις μελλοντικές γενιές.