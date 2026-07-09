Ραφήνα: Επίσκεψη Κουτσούμπα με επίκεντρο λιμάνι, Κέντρο Υγείας και υποδομές

Ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας και συναντήθηκε με τη δήμαρχο Δήμητρα Τσεβά, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια στο λιμάνι, την κατάσταση στις τοπικές υποδομές και τις ελλείψεις στη δημόσια υγεία.

Σειρά επαφών στην τοπική διοίκηση και στις δημόσιες δομές

Στη Ραφήνα βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πραγματοποιώντας περιοδεία στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας και κατόπιν συναντώντας τη δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, καθώς και στελέχη της δημοτικής αρχής, ανάμεσά τους ο γενικός γραμματέας του Δήμου, Πολύδωρος Στελλάτος, και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θωμάς Μαυρογόνατος.

Στη διάρκεια των επαφών αναδείχθηκαν κύρια ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής: η κατάσταση του λιμανιού, η ανάγκη ενίσχυσης και στελέχωσης του Κέντρου Υγείας, τα προβλήματα του αποχετευτικού δικτύου, καθώς και η καθυστέρηση στα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Προτεραιότητες και κίνδυνοι για το λιμάνι

Κεντρικό αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε το σχέδιο ανάπτυξης για το λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο το ΚΚΕ χαρακτήρισε «master plan» της κυβέρνησης και εξέφρασε επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη φυσιογνωμία της περιοχής. Στο επίκεντρο ήταν η εκτίμηση ότι η προτεινόμενη επέκταση της δυναμικότητας του λιμανιού δημιουργεί κινδύνους τόσο στην θαλάσσια ασφάλεια (ναυτεργάτες, επιβαίνοντες) όσο και στην χερσαία ζώνη (κυκλοφοριακό φορτίο, διέλευση φορτηγών με επικίνδυνα υλικά μέσα στον αστικό ιστό).

Το ΚΚΕ έχει καταθέσει το θέμα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μέσω Επίκαιρης Ερώτησης .

. Στη συνάντηση τονίστηκε ότι οι αλλαγές στη χωρητικότητα του λιμανιού μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

«Η δυνατότητα που έχει το λιμάνι της Ραφήνας είναι να μπορούν να προσδέσουν 5 πλοία και τελικά το ανοίγουν τώρα για 11 πλοία, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.»

Η παραπάνω παρατήρηση αναδεικνύει την ανησυχία για την αύξηση της κίνησης και του φορτίου μέσα στην πόλη, θέμα που συζητήθηκε με τη δημοτική αρχή.

Υγεία, υποδομές και αντιπλημμυρική προστασία

Στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας ο κ. Κουτσούμπας περιέγραψε τις ελλείψεις σε προσωπικό και ειδικότητες, επισήμανε την ανάγκη για συντήρηση και εκσυγχρονισμό μηχανημάτων και υποδομών και τόνισε ότι η περιοχή παραμένει χωρίς Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, με συνέπεια την επιβάρυνση των κατοίκων που αναζητούν νοσοκομειακή φροντίδα σε γειτονικές περιοχές.

Ειδικότερα, επισημάνθηκαν τα εξής προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών της Ραφήνας:

Ζήτημα Αντίκτυπο Υποστελέχωση Κέντρου Υγείας Έλλειψη ειδικοτήτων, καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Αποχετευτικό δίκτυο Υποδομές που χρήζουν αναβάθμισης Αντιπλημμυρικά έργα Κίνδυνος για κατοικίες και δίκτυα σε καιρικά φαινόμενα

Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη να μη «πακεταριστούν» έργα όπως η επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου με νέους αυτοκινητόδρομους, ώστε να διασφαλιστεί λειτουργικός και ασφαλής σχεδιασμός μετακινήσεων.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση του ΚΚΕ ότι θα συνεχίσει την κοινοβουλευτική και τοπική παρέμβαση για τα ζητήματα που τέθηκαν, απαιτώντας άμεσες παρεμβάσεις στην υγεία, στις υποδομές και στην ασφάλεια του λιμανιού, θέματα που οι κάτοικοι της Ραφήνας θεωρούν κρίσιμα για την ποιότητα ζωής και την ασφάλειά τους.