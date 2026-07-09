Συνελήφθη 26χρονος στη Φλώρινα σε επιχείρηση για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης

Αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 26χρονου που είχε παραλάβει αντικείμενα μετά από τηλεφωνική απάτη· οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση τεσσάρων συνεργών.

Στόχος ηλικιωμένοι: σύλληψη επ' αυτοφώρω στη Φλώρινα

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2026, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Φλώρινας προχώρησε στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού, ο οποίος είχε φτάσει σε διεύθυνση προκειμένου να παραλάβει αντικείμενα πολύτιμης αξίας από γυναίκα 56 ετών. Η επέμβαση έγινε καθώς οι αρχές είχαν ενημερωθεί για απόπειρα απάτης με τηλεφωνική μέθοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η ομάδα δρούσε με προσχήματα γραφειοκρατικά — άτομα καλούσαν και υποδυόταν ότι εκπροσωπούν φορείς ή λογιστές, απαιτώντας να παραδοθούν χρηματικά ποσά και τιμαλφή για δήθεν διευθετήσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το θύμα κλήθηκε να συγκεντρώσει χρυσαφικά αξίας 1.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ, που θα παραδίδονταν σε συνεργό.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε ενώ πλησίαζε το σημείο παραλαβής με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο άτομα. Αυτοί οι συνεργοί διέφυγαν πετώντας μπροστά στα περιπολικά, ενώ ο κύριος παραλήπτης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω πριν ολοκληρωθεί η παράδοση.

Συλληφθείς: 26 ετών (ημεδαπός)

26 ετών (ημεδαπός) Προκαλούμενο θύμα: 56 ετών

56 ετών Ζητούμενα αντικείμενα/ποσά: χρυσαφικά αξίας 1.000€ και 3.000€ σε μετρητά

χρυσαφικά αξίας 1.000€ και 3.000€ σε μετρητά Αναζητούμενοι συνεργοί: συνολικά τέσσερα άτομα (τρεις άνδρες, μία γυναίκα)

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι η δράση της εγκληματικής ομάδας δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς έχουν ήδη αναφερθεί παλαιότερες αποσπάσεις κοσμημάτων μεγάλης αξίας από ηλικιωμένα άτομα στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.

Ημερομηνία επιχείρησης Ηλικία συλληφθέντα Θύμα Αξία χρυσαφικών 7/7/2026 26 56 ετών 1.000€

Για τους κατοίκους της Φλώρινας, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι σε τηλεφωνικές απάτες που στοχοθετούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Αστυνομικές πηγές εφιστούν την προσοχή σε μεθόδους όπου οι δράστες προβάλλουν επείγοντα ή επίσημο χαρακτήρα και ζητούν παράδοση αντικειμένων ή χρημάτων από το σπίτι.

Συμβουλές προς το κοινό περιλαμβάνουν:

θέστε σε αμφιβολία αιτήματα για άμεση παράδοση χρημάτων ή κοσμημάτων,

μην δίνετε προσωπικά δεδομένα άμεσα μέσω τηλεφώνου,

επικοινωνήστε με συγγενείς ή την τοπική αστυνομία πριν από οποιαδήποτε παράδοση.

Το Τμήμα Δίωξης της Φλώρινας συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων συνεργών και για να εξακριβώσει αν η ομάδα σχετίζεται με άλλες καταγεγραμμένες υποθέσεις εξαπάτησης στην περιφέρεια.