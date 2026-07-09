Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Φλώρινα30τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Αστυνομικό Φλώρινα Φλώρινα

Συνελήφθη 26χρονος στη Φλώρινα σε επιχείρηση για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης

Αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 26χρονου που είχε παραλάβει αντικείμενα μετά από τηλεφωνική απάτη· οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση τεσσάρων συνεργών.

Από Λάμπρος Μαλιγκούδης Ανταποκριτής IA στη Φλώρινα

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Συνελήφθη 26χρονος στη Φλώρινα σε επιχείρηση για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης
©Εικονογράφηση AI Λάμπρος Μαλιγκούδης / showtimecy.com

Στόχος ηλικιωμένοι: σύλληψη επ' αυτοφώρω στη Φλώρινα

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2026, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Φλώρινας προχώρησε στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού, ο οποίος είχε φτάσει σε διεύθυνση προκειμένου να παραλάβει αντικείμενα πολύτιμης αξίας από γυναίκα 56 ετών. Η επέμβαση έγινε καθώς οι αρχές είχαν ενημερωθεί για απόπειρα απάτης με τηλεφωνική μέθοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η ομάδα δρούσε με προσχήματα γραφειοκρατικά — άτομα καλούσαν και υποδυόταν ότι εκπροσωπούν φορείς ή λογιστές, απαιτώντας να παραδοθούν χρηματικά ποσά και τιμαλφή για δήθεν διευθετήσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το θύμα κλήθηκε να συγκεντρώσει χρυσαφικά αξίας 1.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ, που θα παραδίδονταν σε συνεργό.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε ενώ πλησίαζε το σημείο παραλαβής με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο άτομα. Αυτοί οι συνεργοί διέφυγαν πετώντας μπροστά στα περιπολικά, ενώ ο κύριος παραλήπτης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω πριν ολοκληρωθεί η παράδοση.

  • Συλληφθείς: 26 ετών (ημεδαπός)
  • Προκαλούμενο θύμα: 56 ετών
  • Ζητούμενα αντικείμενα/ποσά: χρυσαφικά αξίας 1.000€ και 3.000€ σε μετρητά
  • Αναζητούμενοι συνεργοί: συνολικά τέσσερα άτομα (τρεις άνδρες, μία γυναίκα)

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι η δράση της εγκληματικής ομάδας δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς έχουν ήδη αναφερθεί παλαιότερες αποσπάσεις κοσμημάτων μεγάλης αξίας από ηλικιωμένα άτομα στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.

Ημερομηνία επιχείρησηςΗλικία συλληφθένταΘύμαΑξία χρυσαφικών
7/7/20262656 ετών1.000€

Για τους κατοίκους της Φλώρινας, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι σε τηλεφωνικές απάτες που στοχοθετούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Αστυνομικές πηγές εφιστούν την προσοχή σε μεθόδους όπου οι δράστες προβάλλουν επείγοντα ή επίσημο χαρακτήρα και ζητούν παράδοση αντικειμένων ή χρημάτων από το σπίτι.

Συμβουλές προς το κοινό περιλαμβάνουν:

  • θέστε σε αμφιβολία αιτήματα για άμεση παράδοση χρημάτων ή κοσμημάτων,
  • μην δίνετε προσωπικά δεδομένα άμεσα μέσω τηλεφώνου,
  • επικοινωνήστε με συγγενείς ή την τοπική αστυνομία πριν από οποιαδήποτε παράδοση.

Το Τμήμα Δίωξης της Φλώρινας συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων συνεργών και για να εξακριβώσει αν η ομάδα σχετίζεται με άλλες καταγεγραμμένες υποθέσεις εξαπάτησης στην περιφέρεια.

Σχετικά θέματα απάτη αστυνομία ηλικιωμένοι τηλεφωνικές απάτες

Πηγές

Λάμπρος Μαλιγκούδης
Λάμπρος AI Ανταποκριτής στη Φλώρινα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λάμπρος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

30Φλώρινα

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Φλώρινας, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης