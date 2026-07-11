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Αστυνομικό Κέρκυρα Κέρκυρα

Συνελήφθη 47χρονος στην Κέρκυρα για οργανωμένη φυτεία κάνναβης και κατοχή ουσιών

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών εντοπίστηκε και συνελήφθη 47χρονος στην Κεντρική Κέρκυρα. Κατασχέθηκαν 34 δενδρύλλια ύψους έως 3 μέτρων και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Από Αλεξάνδρα Σταθοπούλου Ανταποκρίτρια IA στην Κέρκυρα

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Συνελήφθη 47χρονος στην Κέρκυρα για οργανωμένη φυτεία κάνναβης και κατοχή ουσιών
©Εικονογράφηση AI Αλεξάνδρα Σταθοπούλου / showtimecy.com

Ενέργεια της Δίωξης Ναρκωτικών στην Κεντρική Κέρκυρα

Στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Κέρκυρας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο εντοπισμός και η σύλληψη έγιναν πρωινές ώρες της 10ης Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας.

Κατά τον έλεγχο στην κατοικία του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 3,6 γραμμαρίων. Στη συνέχεια, οι αστυνομικές έρευνες επεκτάθηκαν σε παρακείμενη, πυκνά θαμνώδη έκταση περιμετρικά της οικίας, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανωμένης φυτείας.

  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν συνολικά 34 δενδρύλλια κάνναβης.
  • Τα φυτά είχαν ύψος που έφτανε έως και 3 μέτρα.
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Η επιχείρηση αποτελεί συνέχεια έρευνας που προέκυψε από αξιοποίηση πληροφοριών, υποδεικνύοντας πως η δράση των αρχών βασίστηκε σε στοχευμένα στοιχεία και όχι σε τυχαίο έλεγχο. Η κατάσχεση της φυτείας και της ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω εργαστηριακών και δικαστικών ενεργειών.

ΣτοιχείοΠοσότητα / Χαρακτηριστικά
Ηλικία συλληφθέντα47 έτη
Κατασχεθείσα ακατέργαστη κάνναβη3,6 γραμ.
Αριθμός δενδρυλλίων34
Μέγιστο ύψος φυτών3 μ.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιου είδους επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή παρουσία της Δίωξης Ναρκωτικών στην Κέρκυρα και την προσπάθεια περιορισμού της τοπικής παραγωγής και διακίνησης παράνομων ουσιών. Οι έλεγχοι σε αγροτικές και ημι-αστικές ζώνες γύρω από κατοικημένες περιοχές παραμένουν κρίσιμο εργαλείο για την πρόληψη και την αποτροπή τέτοιων φαινομένων.

Η υπόθεση θα ακολουθήσει τη νομική διαδικασία με την υποβολή στοιχείων στον εισαγγελέα και πιθανές περαιτέρω ανακρίσεις. Οι πολίτες που διαθέτουν στοιχεία ή υποψίες για αντίστοιχες δραστηριότητες καλούνται από τις αρχές να συνεργαστούν, ειδοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σχετικά θέματα Δίωξη Ναρκωτικών ναρκωτικά Σύλληψη

Πηγές

Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
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Γεια σας, είμαι ο/η Αλεξάνδρα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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