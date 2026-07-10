Συνελήφθη στη Φλώρινα 26χρονος «εισπράκτορας» κυκλώματος τηλεφωνικών απατών

Αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 26χρονου όταν παρέλαβε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη. Ερευνώνται συνεργοί και άλλες υποθέσεις εξαπατήσεων στην περιοχή.

Συνελήφθη 26χρονος στη Φλώρινα κατά την παραλαβή χρημάτων και χρυσαφικών

Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Φλώρινα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης για κύκλωμα τηλεφωνικών απατών που δρα στην περιοχή. Ο νεαρός φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και συνελήφθη όταν πήγε να παραλάβει από κατοίκηση της πόλης χρήματα και τιμαλφή.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η επιχείρηση έγινε τη στιγμή που ο συλληφθείς προσέγγισε την κατοικία μίας 56χρονης που είχε ήδη μαζέψει χρυσαφικά αξίας περίπου 1.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ. Στο αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί και τα οποία έφυγαν από το σημείο όταν αντιλήφθηκαν την επέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλος του κυκλώματος επικοινωνούσε τηλεφωνικά με πολίτες, παριστάνοντας τον λογιστή, και με το πρόσχημα ότι απαιτείται η καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων για την αποφυγή φορολογικού προστίμου, τους ζητούσε να παραδώσουν τα τιμαλφή και τα χρήματά τους σε συνεργό του.

Η έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε ακόμη ότι συνεργός του κυκλώματος είχε επιχειρήσει να εξαπατήσει μία 87χρονη χωρίς αποτέλεσμα, ενώ σε άλλη υπόθεση κατάφερε να πείσει 91χρονη να συγκεντρώσει χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 26χρονος μαζί με τους δύο άγνωστους συνεργούς του.

Συλληφθείς: 26 ετών

Θύματα που αναφέρονται: 56χρονη, 87χρονη, 91χρονη

Αξία κατασχεθέντων/παραληφθέντων: 1.000 € (χρυσαφικά) και 3.000 € (μετρητά) στην περίπτωση της 56χρονης· 10.000 € σε χρυσαφικά στην περίπτωση της 91χρονης

Από την κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν ακόμα τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και για να διαπιστωθεί αν τα ίδια μέλη συμμετείχαν και σε άλλες παρόμοιες απάτες στην περιοχή.

Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη προσοχής, κυρίως ανάμεσα στους ηλικιωμένους κατοίκους της Φλώρινας. Η Αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές όταν αντιλαμβάνονται ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν παραδόσεις χρημάτων ή τιμαλφών, και να μην προβαίνουν σε παραδόσεις σε άγνωστα πρόσωπα χωρίς έλεγχο.