Συνελήφθη ζευγάρι για κλοπές κοσμημάτων — Κατερίνη στο επίκεντρο της έρευνας

Τα στοιχεία ζευγαριού από την Ουκρανία ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές από κοσμηματοπωλεία σε Κατερίνη και Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν και η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Τα γεγονότα και οι εξελίξεις στην Κατερίνη

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης ταυτοποίησαν ένα ζευγάρι ως δράστες κλοπών από κοσμηματοπωλεία στη Βόρεια Ελλάδα, με κύριο σημείο αναφοράς την πόλη της Κατερίνης. Σε βάρος του 37χρονου και της 34χρονης, υπηκόων Ουκρανίας, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής σε συγκατάθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, την 29 Νοεμβρίου 2025 το ζευγάρι εισήλθε σε κοσμηματοπωλείο της Κατερίνης παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πελάτες και, με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσε κοσμήματα συνολικής αξίας 12.000 ευρώ. Επιπλέον, την 24 Φεβρουαρίου 2026 προέβησαν σε αντίστοιχη πράξη σε κοσμηματοπωλείο της Θεσσαλονίκης, απώλεια που εκτιμήθηκε σε 2.000 ευρώ.

"Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της κλοπής κατά συναυτουργία."

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι φερόμενοι ως δράστες έχει κατασχεθεί από τις αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, όπως ανέφεραν οι αστυνομικές πηγές.

Η αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων στην Κατερίνη: 12.000 € .

. Η αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων στη Θεσσαλονίκη: 2.000 € .

. Το σύνολο της λείας που αναφέρεται από την έρευνα: 14.000 €.

Για τους κατοίκους της Κατερίνης, η υπόθεση αναδεικνύει ζητήματα επαγρύπνησης σε καταστήματα μικρής κλίμακας και την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων από τους ιδιοκτήτες κοσμηματοπωλείων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της δικογραφίας, όπως προβλέπεται, θα γίνει όταν η υπόθεση υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, βήμα που οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει ότι προγραμματίζεται.

Ημερομηνία Τοποθεσία Αξία κλοπής 29/11/2025 Κατερίνη 12.000 € 24/02/2026 Θεσσαλονίκη 2.000 €

Η τοπική κοινωνία αναμένει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, ενώ επιχειρηματίες του κλάδου καλούνται να επανεξετάσουν μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων συμβάντων.