Συνελήφθησαν 13 αλλοδαποί στην Ηγουμενίτσα — εξετάζεται κύκλωμα διακίνησης

Δεκατρείς αλλοδαποί, χωρίς έγγραφα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από το Τμήμα Αλλοδαπών στην Ηγουμενίτσα. Οι αρχές διερευνούν αν πέρασαν από χερσαία σημεία των ελληνοαλβανικών συνόρων και αν υπήρξε οργανωμένη διακίνηση.

Ηγουμενίτσα. Δεκατρείς αλλοδαποί, ανάμεσά τους επτά γυναίκες και έξι άνδρες, συνελήφθησαν στην πόλη από αστυνομικούς του Τοπικού Τμήματος Αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι εισήλθαν στη χώρα χωρίς τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι συλληφθέντες είναι υπήκοοι της Ινδίας, του Νεπάλ και της Κίνας. Οι αρχικές ενδείξεις αναφέρουν ότι πιθανόν να διέσχισαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα μέσω χερσαίας διαδρομής εντός της Θεσπρωτίας και ότι κατευθύνονταν σε παραλιακές περιοχές της Περιφέρειας για εποχική εργασία κατά τη θερινή περίοδο.

Τι ερευνούν οι αρχές

Η προανάκριση που διενεργείται έχει δύο βασικούς άξονες: την επιβεβαίωση των συνθηκών εισόδου και τον εντοπισμό τυχόν εμπλεκομένων σε οργανωμένη διακίνηση. Η θεώρηση ύπαρξης δικτύου διακίνησης παραμένει σε έλεγχο, ενώ οι συλληφθέντες βρίσκονται υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι διοικητικές και ποινικές διαδικασίες.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για τις διελεύσεις από απομακρυσμένα χερσαία σημεία, ειδικά ενόψει της θερινής περιόδου, όταν η κινητικότητα προς τις παραλίες αυξάνεται σημαντικά.

Αριθμός συλληφθέντων: 13 (7 γυναίκες, 6 άνδρες)

13 (7 γυναίκες, 6 άνδρες) Χώρες καταγωγής: Ινδία, Νεπάλ, Κίνα

Ινδία, Νεπάλ, Κίνα Προορισμός (κατά πληροφορίες): Παραλιακές περιοχές της Θεσπρωτίας και ευρύτερης Ηπείρου

Κατηγορία Πληροφορία Συνελήφθησαν 13 άτομα Φύλο 7 γυναίκες, 6 άνδρες Εθνικότητες Ινδία, Νεπάλ, Κίνα

Οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η διερεύνηση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί αν υπήρξε δόλια οργάνωση της μετακίνησής τους. Παράλληλα, οι δημοτικές και επιχειρηματικές αρχές που απασχολούν εποχικό προσωπικό καλούνται να είναι επιφυλακτικές ως προς τον έλεγχο δικαιολογητικών προσλήψεων.

Η παρουσία ανθρώπων χωρίς νόμιμα έγγραφα σε παραθαλάσσιες περιοχές δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις για την τοπική κοινωνία, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και στην αγορά εργασίας κατά τους θερινούς μήνες. Οι πολίτες μπορούν να αναμένουν αυξημένη αστυνομική επιτήρηση σε σημεία ελέγχου πλησίον των συνόρων και στις περιοχές όπου συνωστίζεται εποχικό εργατικό δυναμικό.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται στενά όσο εξελίσσεται η έρευνα, ενώ για νεότερα στοιχεία οι αρμόδιες αρχές θα ανακοινώσουν επίσημα τα επόμενα 24ωρα.