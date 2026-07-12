Τα Χανιά ανάμεσα στις πέντε ακριβότερες περιοχές για κατοικία — αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές

Στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos δείχνουν άνοδο στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας στο β’ τρίμηνο 2026 και τοποθετούν τα Χανιά σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες ακριβές περιοχές της χώρας, με μέση τιμή που υπερβαίνει πλέον τα 3.000 δολ./τ.μ.

Ανοδική αλλά ηπιότερη η τάση στην κτηματαγορά — τα Χανιά στην ελίτ των τιμών

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα του δείκτη SPI του Spitogatos για το β' τρίμηνο του 2026, η ελληνική αγορά κατοικίας διατηρεί την ανοδική της πορεία, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης των ζητούμενων τιμών επιβραδύνει σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην κεντρική εικόνα, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης ενισχύθηκε κατά 6,1% σε ετήσια βάση, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης σημείωσε μικρότερη αύξηση, της τάξης του 1,3%.

Για τα Χανιά, τα στοιχεία καταγράφουν μια σταθερή παρουσία μεταξύ των πέντε ακριβότερων περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας. Η περιοχή εμφανίζει πλέον μέση ζητούμενη τιμή που ξεπερνά τα $3.000 ανά τετραγωνικό μέτρο, θέση που την τοποθετεί αμέσως μετά περιοχές της Αττικής με υψηλότερες τιμές.

Εθνική τάση: Άνοδος στις τιμές πώλησης (+6,1%) με επιβράδυνση σε σχέση με το 2025.

Άνοδος στις τιμές πώλησης (+6,1%) με επιβράδυνση σε σχέση με το 2025. Ενοικιαστήρια: Μικρή ανοδική μεταβολή (+1,3%), με έντονες πιέσεις κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μικρή ανοδική μεταβολή (+1,3%), με έντονες πιέσεις κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τοπικό αντίκτυπο για τα Χανιά: Συνεχής υψηλή ζήτηση και αύξηση της αξίας ακινήτων, που επηρεάζει τον τοπικό πληθυσμό και τις επιλογές επενδύσεων.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εικόνα διαφοροποιείται: η Αττική είδε τη ΜΖΤ πώλησης να αυξάνεται κατά 5,3% και τη ΜΖΤ ενοικίασης κατά 4,5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 7,7% (πώληση) και 6,6% (ενοικίαση). Αυτές οι μεταβολές αντανακλούν την ισχυρή ζήτηση τόσο από αγοραστές όσο και από ενοικιαστές στους αντίστοιχους δήμους.

Περιοχή Μέση ζητούμενη τιμή (€/τ.μ. ή σημείωση) Νότια Προάστια Αττικής 4.231 €/τ.μ. Κυκλάδες 4.063 €/τ.μ. Χανιά Ξεπερνά τα $3.000/τ.μ.

Για τους κατοίκους και όσους σχεδιάζουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν στην περιοχή των Χανίων, οι εξελίξεις αυτές έχουν πρακτικές συνέπειες: αυξανόμενες αξίες σημαίνουν μεγαλύτερη αντικειμενική αξία, πιθανές αλλαγές στο κόστος μεταβίβασης και αντίστοιχη επίδραση στην προσφορά ενοικιαζόμενων ακινήτων. Οι πιέσεις στην αγορά ενοικίασης σε εθνικό επίπεδο κατευθύνονται κυρίως προς τις μεγαλουπόλεις, ωστόσο η ανερχόμενη τιμή πώλησης στα Χανιά μπορεί να επιτείνει τη ζήτηση για ενοικίαση σε επιλεγμένες ζώνες της πόλης και των παραθαλάσσιων περιοχών.

Η εικόνα που παρουσιάζει ο δείκτης SPI υποδεικνύει ότι, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου, η αγορά παραμένει ενεργή και η θέση των Χανίων ανάμεσα στις κορυφαίες ακριβές περιοχές αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τοπικούς φορείς, επαγγελματίες του real estate και τους κατοίκους που σχεδιάζουν μεταβολές στην ιδιοκτησιακή τους κατάσταση.

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τα δεδομένα του Spitogatos για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, όπως καταγράφηκαν στον δείκτη SPI.