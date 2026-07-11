Πού θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα η Κινητή Αστυνομική Μονάδα στη Μεσσηνία

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας για την περίοδο 13-19 Ιουλίου 2026, με επισκέψεις σε δεκάδες χωριά του νομού. Η κίνηση στο θεσμό στοχεύει στην εξυπηρέτηση πολιτών και στην ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιφέρεια.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοίνωσε τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας που θα λειτουργήσει στη Μεσσηνία από τη Δευτέρα 13 μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Οι επισκέψεις αφορούν τόσο την πόλη της Καλαμάτας όσο και πληθώρα ορεινών και παραθαλάσσιων οικισμών, με στόχο την προσφορά υπηρεσιών στους κατοίκους και τη βελτίωση της επικοινωνίας με την αστυνομία.

Δρομολόγια ανά ημέρα

Ημέρα Κύρια σημεία διαδρομής Δευτέρα 13/7 (απόγευμα) Καλαμάτα → Πρόδρομος · Αγαλιανή · Κυπαρισσία · Φιλιατρά · Χριστιανούπολη · Πλάτη · Περδικονέρι · Στασιό · Ξηρόκαμπος · Αρμενιοί · Βρύσες · Μουριατάδα · Σελλά · Αετός Τρίτη 14/7 (απόγευμα) Καλαμάτα → Φλεσσιάδα · Ποταμιά · Παλαιό Λουτρό · Κάτω Βούταινα · Βούταινα · Μάκραινα · Παλαιά Βρύση · Κουλκάδα · Κεφαλόβρυσο · Τριπύλα · Ραπτόπουλο Τετάρτη 15/7 (απόγευμα) Καλαμάτα → Νέδουσα · Αλαγονία · Πηγές · Αρτεμισία · Λαδάς · Άνω Καρβέλι · Κάτω Καρβέλι · Περιβολάκια · Ελαιοχώριο Πέμπτη 16/7 (πρωί) Καλαμάτα → Εξωχώρι · Σαϊδόνα · Καστάνια · Καρυοβούνι · Μηλέα · Πλάτσα · Νομιτσί · Θαλάμες · Λαγκάδα · Αγ. Νίκωνας Παρασκευή 17/7 (πρωί) Καλαμάτα → Αχλαδοχώρι · Μαθία · Λύκισσα · Γαμβριά · Κόκκινο · Άνω Αμπελόκηποι · Κάτω Αμπελόκηποι · Εξοχικό · Ζιζάνι · Καπλάνι · Υάμεια Σάββατο 18/7 (πρωί) Καλαμάτα → Εύα · Αγριλιά · Αμφιθέα · Ανδρούσα · Καλογερόραχη · Ελληνοεκκλησιά · Τρίκορφο · Κλήμα

Η παρουσία της Κινητής Μονάδας προβλέπεται σε συγκεκριμένες ώρες «πρωινές» ή «απογευματινές» κάθε ημέρας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Η δράση αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό παροχής υπηρεσιών εγγύτερα στους πολίτες των μικρών οικισμών, οι οποίοι συχνά αδυνατούν να μεταβούν γρήγορα σε αστυνομικά τμήματα των μεγαλυτέρων κέντρων.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι των ορεινών και απομακρυσμένων χωριών θα έχουν δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με αστυνομικούς χωρίς να χρειάζεται μεγάλη μετακίνηση.

Η Κινητή Μονάδα προσφέρει βασικές υπηρεσίες, ενημέρωση και υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και καταγγελιών.

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τις ώρες λειτουργίας στην τοπική αστυνομία πριν την προσέλευση.

Για συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τα σημεία στάσης και τις ώρες εξυπηρέτησης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια αστυνομικά γραφεία της Μεσσηνίας. Η κινητή παρουσία της Αστυνομίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιφέρειας.

Ενημέρωση: Τα δρομολόγια ανακοινώθηκαν επίσημα για την εβδομάδα 13–19 Ιουλίου 2026 και αφορούν τους προαναφερόμενους οικισμούς.