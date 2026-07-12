Θέρμο: Εσπερινός στον υπό ανέγερση Ναό του Αγίου Παϊσίου συγκέντρωσε πιστούς

Με κατάνυξη τελέστηκε το Σάββατο 11/7 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον υπό ανέγερση Ιερό Ναό του Οσίου Παϊσίου στο Θέρμο, παρουσία ιεραρχών και τοπικών παραγόντων.

Πανηγυρική ατμόσφαιρα στον χώρο του υπό ανέγερση ναού

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και παρουσία πιστών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία στον υπό ανέγερση Ιερό Ναό του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Θέρμο. Η τελετή έγινε με την ευθύνη της τοπικής εκκλησίας και σε κλίμα πνευματικής συγκίνησης, όπως μετέδωσαν οι παρευρισκόμενοι.

Τον εσπερινό προεξήρχε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, π. Θεόκλητος Ράπτης, με τη συμμετοχή του Αρχιερατικού Επιτρόπου Θέρμου, π. Βασιλείου Λάμπου. Η λειτουργία και η αρτοκλασία πραγματοποιήθηκαν στον αύλειο χώρο του ναού, που παραμένει σε φάση ανέγερσης και αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα.

«Καλή & ευλογημένη Κυριακή!»

Σε ανάρτηση του, ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, ευχήθηκε και αναφέρθηκε στην τιμή προς τον Όσιο Παΐσιο, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από την εκδήλωση. Η παρουσία εκπροσώπων της Μητρόπολης και του δήμου υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση ενός χώρου που θα εξυπηρετεί λατρευτικές και κοινοτικές ανάγκες.

Η ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το Θέρμο, καθώς η δημιουργία νέων λατρευτικών υποδομών συνδέεται με την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής ζωής και την προσέλκυση πιστών από την ευρύτερη περιοχή. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των εργασιών.

Για τους κατοίκους του Θέρμου, ο υπό κατασκευή ναός λειτουργεί ήδη ως σημείο συγκέντρωσης: εκτός από τις λατρευτικές ακολουθίες, η εξέλιξη του έργου παρακολουθείται από τοπικούς φορείς και πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτιστική και πνευματική ζωή της κωμόπολης.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 11 Ιουλίου 2026

11 Ιουλίου 2026 Κύριοι ιερείς: π. Θεόκλητος Ράπτης, π. Βασίλειος Λάμπος

π. Θεόκλητος Ράπτης, π. Βασίλειος Λάμπος Τοποθεσία: υπό ανέγερση Ιερός Ναός Αγ. Παϊσίου, Θέρμο

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία Ημερομηνία 11/7/2026 Προεξάρχων Πρωτοσύγκελλος Θεόκλητος Ράπτης

Η πορεία των εργασιών και οι μελλοντικές λατρευτικές εκδηλώσεις στον νέο ναό θα παρακολουθούνται από τη δημοτική αρχή και τους τοπικούς φορείς. Κάθε νέα εξέλιξη στην ολοκλήρωση του κτιρίου θα έχει άμεση σημασία για την καθημερινότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.