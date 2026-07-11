Την Κυριακή 11 Ιουλίου ο «3ος Πολύλοφος Run 2026» με διαδρομές 10 km, 5 km και 1.000 m

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου και ο Δήμος Μεσσήνης διοργανώνουν το Σάββατο 11 Ιουλίου αγώνες δρόμου περιμετρικά της κοινότητας, με εκκίνηση και τερματισμό στην κεντρική πλατεία — πρόγραμμα, ώρες γραμματείας και απονομών.

Αγωνιστική δράση στο Πολύλοφο για μικρούς και μεγάλους

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης διοργανώνει το Σάββατο 11 Ιουλίου τον «3ο Πολύλοφος Run 2026». Οι αγώνες περιλαμβάνουν αποστάσεις 10 km, 5 km και 1.000 m και θα διεξαχθούν σε διαδρομές που περιβάλλουν την κοινότητα του Πολυλόφου, με εκκίνηση και τερματισμό στην κεντρική πλατεία.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση της σωματικής άσκησης και της υγιεινής ζωής, καθώς και η προβολή του φυσικού τοπίου της περιοχής. Οι διαδρομές είναι μικτές, αποτελούμενες από κομμάτια ασφάλτου και χωμάτινους δρόμους, γεγονός που απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία από τους συμμετέχοντες.

Πρακτικό πρόγραμμα και υπηρεσίες

Το πρόγραμμα που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές περιλαμβάνει συγκεκριμένες ώρες για την παραλαβή υλικού και για τις εκκινήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή:

17:30 — Άνοιγμα γραμματείας στην κεντρική πλατεία για την παράδοση αγωνιστικού πακέτου (αριθμός και chip χρονομέτρησης).

— Άνοιγμα γραμματείας στην κεντρική πλατεία για την παράδοση αγωνιστικού πακέτου (αριθμός και chip χρονομέτρησης). 19:15 — Εκκίνηση δρόμου 10 km.

— Εκκίνηση δρόμου 10 km. 19:20 — Εκκίνηση δρόμου 1.000 m.

— Εκκίνηση δρόμου 1.000 m. 19:30 — Εκκίνηση δρόμου 5.000 m.

— Εκκίνηση δρόμου 5.000 m. 20:45 — Λήξη τερματισμών και κέρασμα στην κεντρική πλατεία με τοπικά προϊόντα.

— Λήξη τερματισμών και κέρασμα στην κεντρική πλατεία με τοπικά προϊόντα. 21:00 — Απονομές στους νικητές.

Η χρήση chip χρονομέτρησης δηλώνει ότι οι διοργανωτές έχουν οργανώσει ηλεκτρονική καταγραφή επιδόσεων. Συνιστάται σε όσους σκοπεύουν να συμμετάσχουν να παραλάβουν νωρίς το πακέτο τους για να αποφευχθεί συνωστισμός πριν την εκκίνηση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες και οι κάτοικοι

Οι διαδρομές είναι μικτής σύστασης. Αυτό σημαίνει ότι οι δρομείς πρέπει να επιλέξουν κατάλληλα υποδήματα και να λάβουν υπόψη τους τυχόν υψομετρικές διαφορές. Οι διοργανωτές έχουν αναρτήσει χάρτες και υψομετρικά των αγωνιστικών διαδρομών για τις τρεις αποστάσεις, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν πριν τη συμμετοχή.

Για την τοπική κοινότητα η εκδήλωση προσφέρει:

προβολή του Πολυλόφου και της περιβαλλοντικής του αξίας,

κίνητρο για αθλητική δραστηριότητα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες,

οικονομικό όφελος για τοπικούς παραγωγούς και επιχειρήσεις μέσω του κεράσματος με τοπικά προϊόντα.

Βασικό πρόγραμμα αγώνων Ώρα Δραστηριότητα 17:30 Άνοιγμα γραμματείας 19:15 Εκκίνηση 10 km 19:20 Εκκίνηση 1.000 m 19:30 Εκκίνηση 5 km 20:45 Λήξη τερματισμών & κέρασμα 21:00 Απονομές

Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να περιμένουν προσωρινές ρυθμίσεις στην κίνηση γύρω από την κεντρική πλατεία και στις οδούς που χρησιμοποιούνται για τις διαδρομές την ώρα των αγώνων. Η συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους διοργανωτές θα εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο σε αθλητές όσο και σε ερασιτέχνες που αναζητούν μια ευκαιρία για άσκηση και κοινωνική δραστηριότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τους χάρτες και τα υψομετρικά των διαδρομών στην επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης πριν το Σάββατο.

Σημείωση για τον αναγνώστη: Η εκδήλωση πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου και οι ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι εκείνες που έχουν δημοσιοποιηθεί από τους διοργανωτές.