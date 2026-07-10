Το 49ο Φεστιβάλ Δράμας επιστρέφει 6–12 Σεπτεμβρίου με διεθνή χαρακτήρα και νέες πρωτοβουλίες

Με το σύνθημα «Welcome Home!» το φεστιβάλ μικρού μήκους επανέρχεται στη Δράμα με 157 ταινίες, διεθνή σεμινάρια και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διάθεσης και προβολής των ελληνικών μικρού μήκους στο εξωτερικό.

Επιστροφή στη Δράμα με διεθνή κίνητρο

Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου, με το σύνθημα «Welcome Home!». Ο Γιώργος Αγγελόπουλος επανέρχεται ως καλλιτεχνικός διευθυντής για δεύτερη χρονιά, σε μια διοργάνωση που διατηρεί τον διεθνή χαρακτήρα και την έμφαση στον εγχώριο κινηματογραφικό διάλογο.

“Η επιλογή των μορφών των τριών εμβληματικών κωδωνοφόρων ... αποτελούν το πιο ζωντανό, αρχέγονο κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής”,

Η οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης υπογράφεται από τον designer Κωνσταντίνο Παυλίδη, με έδρα τη Δράμα, και το φεστιβαλικό σποτ είναι δημιουργία της σκηνοθέτιδας Ισαβέλλας Μαργάρα.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συνολικά 157 ταινίες, με τις εξής κατανομές:

Κατηγορία Αριθμός Επίσημο ελληνικό πρόγραμμα (διαγωνιστικό) 30 Ελληνικό σπουδαστικό 19 Παγκόσμιες πρεμιέρες 45

Διεθνείς συνεργασίες και νέα προγράμματα

Για πρώτη φορά η Δράμα θα φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση του Δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Εκπρόσωποι κορυφαίων ευρωπαϊκών φεστιβάλ θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις και θα έρθουν σε επαφή με τους Έλληνες δημιουργούς και τα έργα τους — μια κίνηση που ενισχύει την προβολή των ελληνικών μικρού μήκους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης περιλαμβάνονται επίσης ένα καινούργιο residency για συγγραφή σεναρίων μικρού μήκους και προτάσεις για τη δημιουργία εταιρείας πωλήσεων (sales company) που στόχο έχει να βελτιώσει την διεθνή διαδρομή των ελληνικών ταινιών.

Νέο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα για ντοκιμαντέρ.

Παράλληλα πάνελ και το διεθνές εργαστήριο Young Balkans .

. Αφιέρωμα σε σημαντική Ελληνίδα δημιουργό.

Τι σημαίνει για τη Δράμα

Η διοργάνωση ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης και φέρνει επισκέπτες, επαγγελματίες και παραγωγές που έχουν άμεσο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο: ξενοδοχεία, εστίαση, πολιτιστικοί χώροι και τοπικές επιχειρήσεις ωφελούνται από τις προσθήκες αυτής της εβδομάδας. Επιπλέον, η διεθνής παρουσία υπογραμμίζει τον ρόλο της Δράμας ως κόμβου μικρού μήκους κινηματογράφου στην περιοχή.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τίτλοι και δημιουργοί που έχουν ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον, όπως Sisters (Μαριάννα Μποζαντζόγλου), Από το 1 στο Μπλε (Σοφία Πριόβολου), Στείλε μου όταν φτάσεις (Κωνσταντίνος Ταλιαδούρος) και Αρκάνσας (Γιάννης Καρπούζης), στοιχεία που δείχνουν τη γκάμα του φεστιβάλ μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Η σύνδεση με την επερχόμενη τελετή απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες δικτύωσης και προώθησης των ελληνικών ταινιών.

Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς καλούνται να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών και τις παράλληλες εκδηλώσεις, ώστε να αξιοποιήσουν την παρουσία του φεστιβάλ ως πολιτιστική ευκαιρία και εργαλείο τοπικής ανάπτυξης.