Το 49ο Φεστιβάλ Δράμας ετοιμάζεται: νέο πλαίσιο στήριξης και 157 μικρού μήκους

Από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα φιλοξενεί το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με 157 ταινίες, πέντε διαγωνιστικά τμήματα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη σταθερή υποστήριξη των δημιουργών.

Φεστιβάλ με νέα στρατηγική και έμφαση στη διαρκή στήριξη

Με το σύνθημα «Welcome Home», το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ανακοινώθηκε ως νέα φάση για τον θεσμό: θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, επιλεγμένες ανάμεσα σε 3.420 συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση επεκτείνει τον ρόλο της πέρα από την εβδομάδα προβολών, με έμφαση στη συνέχεια δράσεων που υποστηρίζουν την επαγγελματική πορεία των δημιουργών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το νέο διαγωνιστικό τμήμα αφιερωμένο στα ντοκιμαντέρ και πέντε συνολικά διαγωνιστικά κομμάτια: Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές, Διεθνές Σπουδαστικό και το νεοσύστατο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ.

«Αλλάζουμε το Φεστιβάλ, με τρόπο που δεν περιορίζεται στη μία εβδομάδα της διοργάνωσης, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των νέων κινηματογραφιστών όλο τον χρόνο»

Η διοργάνωση παρουσιάστηκε στην ταράτσα του θερινού κινηματογράφου Λαΐς από τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η μετατροπή του φεστιβάλ σε σταθερό εργαλείο υποστήριξης και προβολής των Ελλήνων δημιουργών, με παρεμβάσεις που επιμηκύνουν την παρουσία του θεσμού στη διεθνή αγορά.

Ανάμεσα στις προσφερόμενες πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται:

πρόγραμμα residency για ανάπτυξη σεναρίων μικρού μήκους,

για ανάπτυξη σεναρίων μικρού μήκους, υποστήριξη συμμετοχής δημιουργών σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές,

το DISFF PASS που εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση σε αιθουσες για τους σκηνοθέτες,

που εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση σε αιθουσες για τους σκηνοθέτες, συστηματική καταβολή τελών προβολής μέσω της δράσης «Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει».

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της διοίκησης, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχουν ήδη καταβληθεί πάνω από 6.000 ευρώ σε σκηνοθέτες μέσω των δράσεων στήριξης —ένα στοιχείο που καταδεικνύει την πρόθεση για ουσιαστική οικονομική αναγνώριση της εργασίας των δημιουργών.

Στοιχείο Αριθμός Συνολικές συμμετοχές 3.420 Ταινίες στο πρόγραμμα 157 Παγκόσμιες πρεμιέρες 45 Διαγωνιστικά τμήματα 5

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Δράμας, η διοργάνωση σημαίνει αυξημένη πολιτιστική κίνηση, προγράμματα εκδηλώσεων και ευκαιρίες επαφής με νέο κινηματογραφικό έργο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, η έμφαση στην επαγγελματική υποστήριξη μπορεί να φέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στο τοπικό οικοσύστημα παραγωγής και προβολής οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Η εβδομάδα του φεστιβάλ αναμένεται να περιλαμβάνει, πέρα από τις προβολές, σεμινάρια, εργαστήρια και αφιερώματα, ενώ η παρουσία σημαντικού αριθμού ελληνικών και διεθνών δημιουργών προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης για τα τοπικά πολιτιστικά σχήματα και τους επαγγελματίες της πόλης.

Οι ημερομηνίες και τα βασικά στοιχεία του προγράμματος έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί· οι λεπτομέρειες για τις προβολές, τα εισιτήρια και το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν από τη γραμματεία του φεστιβάλ το επόμενο διάστημα.