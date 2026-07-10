Ξεκινά ξανά η Ειδική Θεματική Αγορά παραγωγών στη Δράμα — 3+3 μήνες λειτουργίας

Από το Σάββατο 11 Ιουλίου ανοίγει η Ειδική Θεματική Αγορά παραγωγών στο Διοικητήριο, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής διάθεσης τροφίμων και τη στήριξη των αγροτών της περιοχής. Θα λειτουργήσει αρχικά για τρεις και στη συνέχεια για ακόμη τρεις μήνες.

Επανέναρξη της θεματικής αγοράς και ανάσα για παραγωγούς

Από το Σάββατο 11 Ιουλίου ανοίγει και πάλι στο Διοικητήριο της Δράμας η Ειδική Θεματική Αγορά αποκλειστικά για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Η πρωτοβουλία, που υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, προγραμματίζεται να λειτουργήσει αρχικά για τρεις μήνες και στη συνέχεια θα παραταθεί για άλλους τρεις, καλύπτοντας συνολικά έξι μήνες δραστηριοποίησης.

Η κίνηση αυτή επιχειρεί να απαντήσει στην ανάγκη των νοικοκυριών για φθηνότερα και ποιοτικά προϊόντα σε συνθήκες αυξημένου κόστους ζωής, ενώ παράλληλα προσφέρει μια οργανωμένη διέξοδο διάθεσης για τους τοπικούς παραγωγούς, μετά το κλείσιμο της λαϊκής της προηγούμενης περιόδου.

«Η λύση ήταν η λειτουργία της Ειδικής Θεματικής αγοράς για 3 συν άλλους 3 μήνες»

Στην πρόσφατη διαδικασία κατανομής των θέσεων διατέθηκαν συνολικά 92 θέσεις παραγωγών, από τις οποίες έχουν καλυφθεί οι 64. Η επιλογή να λειτουργήσει η αγορά μόνο με παραγωγούς που διαθέτουν νόμιμη άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου στοχεύει στη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και στην ενίσχυση των πραγματικών τοπικών παραγωγών.

Η αγορά θα λειτουργεί στο χώρο του Διοικητηρίου.

Η αρχική περίοδος είναι τριμηνιακή με πρόβλεψη για επέκταση κατά ακόμη τρεις μήνες.

Καλύφθηκαν 64 από τις 92 θέσεις, αποκλειστικά για παραγωγούς με άδεια.

Η απόφαση για την επανεκκίνηση ελήφθη μετά από μήνες αναζητήσεων λύσης, καθώς η προηγούμενη λαϊκή αγορά είχε κλείσει έπειτα από σειρά καταγγελιών και γεγονότων που δημιούργησαν προβλήματα στη λειτουργία της. Η μεσολάβηση της Περιφέρειας και της Π.Ε. Δράμας κρίθηκε καθοριστική για να βρεθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας που να ικανοποιεί παραγωγούς και καταναλωτές.

Για τους κατοίκους της Δράμας, το άνοιγμα της αγοράς σημαίνει πρόσβαση σε προϊόντα απευθείας από τον παραγωγό, πιθανή μείωση κόστους στη διατροφή και ενίσχυση της τοπικής κυκλοφορίας χρήματος. Για τους παραγωγούς παρέχεται ευκαιρία σταθερής διάθεσης προϊόντων και προσέγγισης νέου καταναλωτικού κοινού.

Σημαντικά ζητήματα που παραμένουν προς παρακολούθηση είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής, η επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών και η δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των διαθέσιμων θέσεων σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. Οι τοπικές αρχές έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ενστάσεων και, όπως αναφέρεται, η χθεσινή ημέρα ήταν η καταληκτική για τις σχετικές προσφυγές.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία επανέναρξης 11 Ιουλίου Διάρκεια 3 + 3 μήνες (συνολικά 6 μήνες) Θέσεις παραγωγών 92 (κάλυψη 64)

Η τοπική κοινωνία και οι παραγωγοί αναμένουν την έναρξη με προσδοκία, αλλά και επαγρύπνηση ώστε η αγορά να λειτουργήσει με κανόνες και διαφάνεια. Η έμφαση στην παρουσία αποκλειστικά νόμιμων παραγωγών στοχεύει να διασφαλίσει ότι η πρωτοβουλία θα αποδώσει οικονομικά οφέλη στην τοπική οικονομία και ποιότητα στην προσφερόμενη τροφή.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας, τα μέτρα υγιεινής και τις τελικές λίστες συμμετεχόντων μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές ανακοινώσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.