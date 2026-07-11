Το Μέγαρο Μουσικής φέρνει τον «Ορφέα και Ευρυδίκη» στο αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης

Για τρίτη συνεχή χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανεβάζει όπερα στην Αρχαία Μεσσήνη: το Σάββατο 11 Ιουλίου η «Ορφέας και Ευρυδίκη» σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Πέτρου, με την Καμεράτα και διακεκριμένους σολίστ.

Μεγάλη παραγωγή όπερας στο ιστορικό σκηνικό της Αρχαίας Μεσσήνης

Στο επιβλητικό Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης θα παρουσιαστεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 20:30 η όπερα «Ορφέας και Ευρυδίκη», σε παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η παράσταση σημειώνει την τρίτη διαδοχική χρονιά παρουσίας του Μεγάρου στο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη Μεσσήνη ως σταθερό προορισμό για υψηλού επιπέδου πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τον μουσικό λόγο αναλαμβάνει η Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Πέτρου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Teresa Iervolino, Μαρία Κοσοβίτσα και Μαριλένα Στριφτόμπολα, ενώ τη χορωδιακή παρουσία υποστηρίζει η Χορωδία Δωματίου Αθηνών με διεύθυνση Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

Η παράσταση αναβιώνει τον κλασικό μύθο του Ορφέα που καταφεύγει στον Κάτω Κόσμο για να επαναφέρει την Ευρυδίκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστές σκηνές της λυρικής παράδοσης και θα παρουσιαστεί με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους, ώστε να απευθυνθεί σε τοπικό και διεθνές κοινό.

Για το κοινό και την τοπική οικονομία, η παραγωγή αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και τις συναφείς υπηρεσίες (φιλοξενία, εστίαση, μεταφορές). Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Μεγάρου Μουσικής.

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Ιουλίου

Σάββατο 11 Ιουλίου Ώρα: 20:30

20:30 Τοποθεσία: Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης

Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης Ορχήστρα/Διεύθυνση: Καμεράτα, Γιώργος Πέτρος

Αν και η είσοδος και οι λεπτομέρειες διάθεσης θέσεων αναφέρονται στην επίσημη σελίδα του Μεγάρου, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Μεσσηνίας μπορούν να θεωρήσουν την παράσταση σημαντική ευκαιρία πολιτιστικής συμμετοχής μέσα στο καλοκαίρι.

Στοιχείο Πληροφορία Παραγωγή Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Ημέρα & ώρα Σάββατο 11/7, 20:30 Κύριοι ερμηνευτές Teresa Iervolino, Μαρία Κοσοβίτσα, Μαριλένα Στριφτόμπολα Μουσική διεύθυνση Γιώργος Πέτρου

Η παρουσία του Μεγάρου στο αρχαίο θέατρο προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στο πολιτιστικό καλοκαίρι της Μεσσηνίας και ενισχύει την προβολή του αρχαιολογικού χώρου ως ζωντανού τόπου πολιτισμού. Καθώς η παράσταση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα, η τοπική κοινότητα καλείται να αξιοποιήσει την ευκαιρία για αύξηση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που συνοδεύουν τέτοια εγχώρια γεγονότα υψηλού κύρους.