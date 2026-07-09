Το νέο πρόσωπο του 49ου Φεστιβάλ Δράμας: στήριξη όλο το χρόνο και πρώτη πληρωμή σε νέους δημιουργούς

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας μετατοπίζει το βάρος από τον θεαματισμό στην ουσία, με δράσεις που υπερβαίνουν την εβδομάδα προβολών και περιλαμβάνουν residency, δωρεάν υποβολές και χρηματικές αποζημιώσεις σε διαγωνιζόμενους σκηνοθέτες.

Νέα στρατηγική και πρακτικές για βιώσιμη στήριξη των δημιουργών

Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας εισάγει αλλαγές στην οργάνωση και στη φιλοσοφία του, με στόχο να στηρίξει τους νέους κινηματογραφιστές πέρα από την εβδομάδα των προβολών. Στην παρουσίαση του προγράμματος, που έλαβε χώρα στον κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ ανέλυσε πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο στην επαγγελματική ενίσχυση όσο και στη διεθνή προώθηση των ταινιών.

«Εναν χρόνο μετά και πάλι εδώ λοιπόν, αλλά στο διάστημα αυτό έγιναν πολλά. Αλλάζουμε το Φεστιβάλ, με τρόπο που δεν περιορίζεται στη μία εβδομάδα της διοργάνωσης, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των νέων κινηματογραφιστών όλο τον χρόνο.»

Από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων προκύπτει ότι οι δράσεις επικεντρώνονται σε πρακτικές και μετρήσιμα οφέλη για τους δημιουργούς της χώρας, με έμφαση στην εξωστρέφεια και την επαγγελματική αναγνώριση.

Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποτελέσματα

Ταξίδια και διεθνείς συμμετοχές: Ελληνικοί τίτλοι και δημιουργοί είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε κορυφαία φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ του Κλερμόν-Φεράν και το Φεστιβάλ Καννών, καθώς και σε θεσμούς όπως το ECAM Forum και το Beldocs.

Ελληνικοί τίτλοι και δημιουργοί είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε κορυφαία φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ του Κλερμόν-Φεράν και το Φεστιβάλ Καννών, καθώς και σε θεσμούς όπως το ECAM Forum και το Beldocs. Residency σεναρίου: Πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας για συγγραφή σεναρίων μικρού μήκους, με καθοδήγηση από βραβευμένους σκηνοθέτες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας για συγγραφή σεναρίων μικρού μήκους, με καθοδήγηση από βραβευμένους σκηνοθέτες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. DISFF PASS: Εισήχθη το πάσο που εξασφαλίζει δωρεάν είσοδο σε κινηματογραφικές αίθουσες για συμμετέχοντες σκηνοθέτες.

Εισήχθη το πάσο που εξασφαλίζει δωρεάν είσοδο σε κινηματογραφικές αίθουσες για συμμετέχοντες σκηνοθέτες. Δωρεάν υποβολές και screening fees: Το Φεστιβάλ υποστήριξε δωρεάν την υποβολή ελληνικών ταινιών σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ και, για πρώτη φορά συστηματικά μέσω συνεργασιών, κατέβαλε τέλη προβολής (screening fees) για το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει καταβληθεί σε σκηνοθέτες που διαγωνίστηκαν στη Δράμα ένα συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. Για αρκετούς από αυτούς ήταν η πρώτη φορά που αμείφθηκαν έστω και συμβολικά για το έργο τους.

Πρωτοβουλία Αποτέλεσμα / Σκοπός Residency Υποστήριξη στη συγγραφή σεναρίου μικρού μήκους DISFF PASS Δωρεάν είσοδος σε αίθουσες για συμμετέχοντες Δωρεάν υποβολές Διευκόλυνση συμμετοχής σε διεθνή φεστιβάλ Screening fees Πληρωμές σε δημιουργούς για προβολές εκτός Δράμας Χρηματικές αποζημιώσεις Συνολικά πάνω από 6.000€ καταβλήθηκαν σε διαγωνιζόμενους

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η στροφή προς «λιγότερο εντυπωσιασμό, περισσότερη ουσία» μεταφράζεται για τη Δράμα σε αυξημένη προβολή τοπικών δημιουργών, ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και πιθανότητα μεγαλύτερης οικονομικής ωφελειας για όσους συμμετέχουν. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης την πρόθεση για τη δημιουργία μιας εταιρείας πωλήσεων που θα εργαστεί για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Μια τέτοια δομή θα μπορούσε να διευκολύνει την εμπορική διαδρομή των ταινιών και να αυξήσει τις ευκαιρίες εσόδων για τους δημιουργούς της περιοχής.

Η διοργάνωση φτάνει στο 49ο έτος της λειτουργίας της «μία ανάσα πριν από τα 50 χρόνια», γεγονός που ενισχύει τον χαρακτήρα της ως μακρόχρονης πολιτιστικής υποδομής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Για κατοίκους της Δράμας και επαγγελματίες του χώρου, οι πρόσθετες δράσεις σημαίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε δίκτυα, κατάρτιση και άμεση οικονομική αναγνώριση του έργου τους.

Το πρόγραμμα και οι νέες πρωτοβουλίες του Φεστιβάλ Δράμας αναμένεται να επηρεάσουν τόσο την τοπική πολιτιστική σκηνή όσο και την εξωστρέφεια της περιφερειακής παραγωγής, ενθαρρύνοντας συνεργασίες και επαγγελματικά μονοπάτια για νέους δημιουργούς.

Αριστείδης Τσιάρας, Ανταποκριτής στη Δράμα · Show Time CY