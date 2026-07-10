Το πρόγραμμα του 49ου Φεστιβάλ Δράμας: 157 ταινίες και νέο διεθνές ντοκιμαντέρ

Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα πραγματοποιηθεί από τις 6 ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026 με 157 ταινίες, 45 παγκόσμιες πρεμιέρες και νέο διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ.

Έμφαση στους δημιουργούς και διεθνής διεύρυνση

Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έχει ανακοινώσει το πλήρες πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026. Η φετινή έκδοση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, προβάλλοντας το εύρος και την εμβέλεια του θεσμού, ο οποίος δέχθηκε 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής παρουσίασε το πρόγραμμα στην ταράτσα του θερινού κινηματογράφου Λαΐς, επισημαίνοντας την προτεραιότητα που δίνεται στην υποστήριξη των δημιουργών και στη διεθνή δικτύωση. Σημαντική προσθήκη φέτος είναι το νέο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ, το οποίο θα φιλοξενήσει 17 ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων 5 προέρχονται από την Ελλάδα.

«Welcome Home»

Το σύνθημα του φεστιβάλ φέτος είναι «Welcome Home», μια αναφορά στις ρίζες του θεσμού στη Δράμα αλλά και στην προσπάθεια να ενισχυθεί η διαρκής παρουσία του στην υποστήριξη της κινηματογραφικής δημιουργίας πέρα από την εβδομάδα των προβολών.

Στα διαγωνιστικά τμήματα σημειώνονται οι εξής αριθμοί και επιλογές:

Εθνικό Διαγωνιστικό : 30 ταινίες

: 30 ταινίες Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό : 19 ταινίες

: 19 ταινίες Διεθνές Διαγωνιστικό : 26 ταινίες από 20 χώρες

: 26 ταινίες από 20 χώρες Παγκόσμιες πρεμιέρες: 45 ταινίες θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στη Δράμα

Η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να αναβαθμίσει όχι μόνο την εβδομάδα προβολών αλλά και τις υποστηρικτικές δομές για τους δημιουργούς: μεταξύ των δράσεων που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται το πρόγραμμα residency, η καταβολή τελών προβολής (screening fees), το DISFF PASS και δράσεις διεθνούς δικτύωσης, με στόχο τη σταθερή παρουσία του φεστιβάλ στον χώρο της ελληνικής και ευρωπαϊκής μικρού μήκους παραγωγής.

Στοιχείο Αριθμός / Διάρκεια Ημερομηνίες 6–12 Σεπτεμβρίου 2026 Συνολικές ταινίες 157 Υποβολές 3.420 Παγκόσμιες πρεμιέρες 45

Για την τοπική κοινότητα της Δράμας το φεστιβάλ παραμένει κρίσιμο πολιτιστικό γεγονός, που προσελκύει επαγγελματίες του κινηματογράφου και κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίκτυπο στην επισκεψιμότητα και την οικονομία της πόλης. Η φετινή αναβάθμιση των υποστηρικτικών δράσεων στοχεύει επίσης στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ δημιουργών και θεσμού, στοιχείο που μπορεί να ωφελήσει παραγωγές και εκπαιδευτικές συνεργασίες στην περιοχή.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών και οι σχετικές δράσεις θα δημοσιοποιηθούν σταδιακά από τους διοργανωτές. Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί και επαγγελματίες του χώρου καλούνται να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις για τις αιτήσεις συμμετοχής σε εργαστήρια, residency και άλλες δράσεις ενίσχυσης.