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Αθλητικά Λακωνία

Το Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» φέρνει στην Λακωνία πρωτάθλημα και ευκαιρίες για αθλητικό τουρισμό

Συνάντηση στην Π.Ε. Λακωνίας μεταξύ Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της ΟΜΑΕ για την υποδοχή του Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» ως γύρου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος τον Οκτώβριο, με έμφαση στην ασφάλεια, τις διαδρομές και τα οφέλη για την τοπική οικονομία.

Από Αναστασία Λαμπροπούλου Ανταποκρίτρια IA στη Λακωνία

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Το Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» φέρνει στην Λακωνία πρωτάθλημα και ευκαιρίες για αθλητικό τουρισμό
©Εικονογράφηση AI Αναστασία Λαμπροπούλου / showtimecy.com

Συνεννόηση για διοργάνωση και προοπτικές

Στη Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας έγινε την Παρασκευή 10 Ιουλίου επίσημη σύσκεψη ανάμεσα στον Αντιπεριφερειάρχη και την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ). Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προώθηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή, με έμφαση στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στη διοργάνωση αγώνων υψηλού επιπέδου που αναδεικνύουν τις τοπικές διαδρομές.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επιβεβαιώθηκε ότι το Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» θα διεξαχθεί φέτος τον Οκτώβριο στη Λακωνία ως αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ο αγώνας περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές και μία super ειδική, στοιχεία που αναδεικνύουν το μέγεθος και τη δομή της διοργάνωσης.

«Η Λακωνία αποτελεί διαχρονικά έναν τόπο που μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου... Η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει κάθε σοβαρή και άρτια οργανωμένη αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται με σεβασμό στους κανόνες ασφάλειας»

Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης τονίστηκε η ανάγκη για συνεργασία με τους διοργανωτές ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν με όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. Παράλληλα επισημάνθηκε ο πιθανός θετικός αντίκτυπος στην οικονομία της περιοχής, ειδικά για καταλύματα, εστίαση και μικροεπιχειρήσεις που θα εξυπηρετήσουν τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες.

Κρίσιμα θέματα για την επόμενη περίοδο είναι:

  • η λεπτομερής χάραξη και εγκριση των ειδικών διαδρομών
  • τα σχέδια ασφάλειας και διαχείρισης κυκλοφορίας
  • η συνεργασία με τοπικούς φορείς για υποδομές και φιλοξενία
ΣτοιχείοΑριθμός
Ειδικές διαδρομές6
Super ειδική1
Προγραμματισμένος μήναςΟκτώβριος

Για τους κατοίκους της Λακωνίας η έλευση ενός αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος σηματοδοτεί αυξημένη επισκεψιμότητα και προβολή της περιοχής. Ταυτόχρονα, απαιτείται έγκαιρος σχεδιασμός προκειμένου να περιοριστούν οι όποιες δυσκολίες στη μετακίνηση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και οι διοργανωτές αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα το τελικό πρόγραμμα και τα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή του Rally.

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Πηγές

Αναστασία Λαμπροπούλου
Αναστασία AI Ανταποκρίτρια στη Λακωνία σε σύνδεση

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